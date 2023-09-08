Столпотворение в столичной школе разъяснили в акимате: Это был организационный момент

Заместитель акима Астаны Есет Байкен на брифинге в Службе коммуникаций города разъяснил ситуацию в 59-й школе. В Сети распространилось видео от 4 сентября, на котором видно переполненный учениками коридор, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Замакима признал, что такая ситуация имела место быть в 59-й школе во время перемены.

"В этом районе идет активная застройка, и количество детей растет быстро. Школа работала в три смены. Сейчас в течение года была построена школа на 1200 мест, и из трехсменной 59-я школа перешла на двухсменную. То, что на видео, – организационные моменты в новом корпусе. 4 сентября, в первый полноценный учебный день, все школьники, когда пришли (произошло такое столпотворение. – Прим. ред.)", – заявил Есет Байкен.

Такому, по его словам, во многом способствовало то, что дети заранее не прошли апробацию, у них не было возможности ознакомиться со школой, так как шли строительные работы.

"До конца дня директор школы принял решение и перевел с 1-го по 7-й классы на кабинетное обучение, то есть один класс – один кабинет. Только с 8-го класса обучаются в разных кабинетах. Это был организационный и логистический вопрос, все решено полностью. На сегодня и в 71-й, и 59-й школах резонансные проблемы, о которых говорили астанчане, сняты", – заверил Есет Байкен.

Чтобы не столкнутся с аналогичной проблемой в следующем году, решено в районе 59-й школы построить еще одну школу на 2400 ученических мест в 2024 году.

В целом, по данным замакима, в Астане функционируют 169 школ, из них государственных – 101, частных – 61, республиканских – семь.

В настоящее время в городе ведется строительство 14 школ, из них 11 школ будут введены в эксплуатацию в текущем учебном году. В начале учебного года введены в эксплуатацию четыре школы.

По поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа" будут построены 24 школы на 90 тыс. мест в две смены.

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