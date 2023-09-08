Столпотворение в столичной школе разъяснили в акимате: Это был организационный момент
Замакима признал, что такая ситуация имела место быть в 59-й школе во время перемены.
"В этом районе идет активная застройка, и количество детей растет быстро. Школа работала в три смены. Сейчас в течение года была построена школа на 1200 мест, и из трехсменной 59-я школа перешла на двухсменную. То, что на видео, – организационные моменты в новом корпусе. 4 сентября, в первый полноценный учебный день, все школьники, когда пришли (произошло такое столпотворение. – Прим. ред.)", – заявил Есет Байкен.
Такому, по его словам, во многом способствовало то, что дети заранее не прошли апробацию, у них не было возможности ознакомиться со школой, так как шли строительные работы.
"До конца дня директор школы принял решение и перевел с 1-го по 7-й классы на кабинетное обучение, то есть один класс – один кабинет. Только с 8-го класса обучаются в разных кабинетах. Это был организационный и логистический вопрос, все решено полностью. На сегодня и в 71-й, и 59-й школах резонансные проблемы, о которых говорили астанчане, сняты", – заверил Есет Байкен.
Чтобы не столкнутся с аналогичной проблемой в следующем году, решено в районе 59-й школы построить еще одну школу на 2400 ученических мест в 2024 году.
В целом, по данным замакима, в Астане функционируют 169 школ, из них государственных – 101, частных – 61, республиканских – семь.
В настоящее время в городе ведется строительство 14 школ, из них 11 школ будут введены в эксплуатацию в текущем учебном году. В начале учебного года введены в эксплуатацию четыре школы.
По поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа" будут построены 24 школы на 90 тыс. мест в две смены.
Ранее в социальных сетях появилось видео давки, которую устроили ученики в коридоре одной из школ Кокшетау. После этого руководство учебного заведения привлекли к ответственности.