Общество

Как изменятся школьные учебники, рассказала глава Минпросвещения

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 14:25 Фото: akorda.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве 26 мая 2026 года рассказала об основных изменениях в школьной программе, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, некоторых уроков станет больше.

"В этом году будут обновляться учебники второго, третьего, седьмого, восьмого и девятого классов, в соответствии с планами. Также идет обновление содержания образования, сейчас мы пересматриваем государственный стандарт", – сказала Сулейменова.

Она отметила, что школьники будут также изучать некоторые нормы новой Конституции.

"В том числе по предмету "география Казахстана" мы даем плюс два часа. Также будут пересматриваться нормы, ценности новой Конституции. С 1-го по 4-й класс будут внедряться искусственный интеллект плюс цифровая грамотность. По цифровой грамотности будут внедряться 12 часов – новые темы с новыми целями", – добавила министр.

Ранее Жулдыз Сулейменова пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ.

