Как подготовить ребенка к школьной жизни

У многих вчерашних детсадовских малышей наступает новый и ответственный период – первый класс. Родители особенно волнуются в этот момент за ребенка. Психолог поделилась Zakon.kz рекомендациями о том, как позаботиться о моральной подготовке ребенка для комфортной жизни за партой.

Психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, коуч по трансформации мышления Елена Сопилиди считает, что все зависит от возраста. Важно поддержать ребенка в это непростое время перехода из дошкольного в младший школьный возраст, когда в корне меняется жизнь ребенка и в физиологической, и в психологической, и в социальной сфере.

Рекомендации родителям

С трех-четырехлетнего возраста, когда у детей период ролевых игр, старайтесь периодически вовлекать ребенка в игру "Школа". Несомненно, сейчас много детских развивающих центров заменяют эти игры. Но такая игра не станет лишней. Незаменимой она будет для тех детей, которые вовсе не ходили в детский садик и не посещали центры.

"Поиграйте в школу: рассадите игрушки, раздайте книжки, как будто они изучают буквы. Через игру расскажите ребенку, что существует учитель, который дает знания, что есть определенные правила поведения в классе, что такое звонок на урок и перемену, букварь и так далее". Елена Сопилиди

Но все же, будет замечательным для ребенка, особенно который не посещал детский сад, и в скором времени собирается идти в школу, – поводить его на занятия в подготовительное к школе учреждение, отметила специалист. Там ребенок учится дисциплине, выполнению домашних заданий, режиму. У него появится понимание, что есть определенная структура, в которой в скором времени он будет единицей, участвуя в процессе ближайшие 9 или 11 лет.

"На таких подготовительных занятиях, в садике или детских центрах, ребенку даются навыки, которые пригодятся в первом классе. В это время дети занимаются в игровой форме, и в то же время обучаются". Елена Сопилиди

В летний период, перед тем как ребенок пойдет в общеобразовательное заведение, иногда стоит проговаривать ему о том, что скоро "первое сентября – День знаний", ты вместе с детьми пойдешь в школу, при этом показывая картинки с изображением школьников в форме. Или смотреть с ребенком фильмы о жизни учащихся, обсуждая, что есть определенные правила, которые ребята соблюдают, коллектив, школьные праздники.

Ближе к школе, с конца июля или в августе, необходимо вводить режим сна ребенку, чтобы ребенок привык вставать рано в одно и то же время, чтобы он успел адаптироваться за полтора месяца.

"Есть еще один важный момент. Часто родители придают чрезмерную важность новым обязанностям. Акцентируют внимание на том, что начнется серьезный период – беззаботный малыш станет первоклассником. Появятся непривычные обязанности, в школе нельзя будет играть, нужно подчиняться правилам дисциплины, много считать, писать, читать и делать уроки. От новых инструкций у ребенка может подняться высокий уровень ответственности. Он, по сути, остался тем же ребенком, только с большим количеством новых обязанностей. Нужно расслабленно готовить ребенка к школе – например, объяснять, что учитель не строгий, игры никуда не денутся, домашних заданий будет немного", – добавила специалист.

Родители должны понимать, что 1 класс – это адаптационный класс. Учителя также понимают, что у ребенка происходит психологический кризис от новой роли школьника и новых обязанностей. Поэтому они в достаточно мягкой форме общаются с детьми, а обучение проводят в игровой форме. В этом учебном году ребенку нужно максимально освоить роль школьника, а в последующие он постепенно осознает важность всего происходящего, и ко второму классу осмыслит все, что от него требуется.

Психологическая адаптация малыша к школьной жизни и заключается в этой "легкости" отношения к этому периоду. Нужно объяснять ребенку, что в первом классе не только учат буквам и цифрам, но, самое главное, быть школьниками, и новым обязанностям, которые появятся в большом объеме". Елена Сопилиди

Специалист привела пример, что даже взрослые испытывают некоторый стресс меняя место жительства или место работы. Потому очень важно начать новый этап развития ребенка с психологической подготовки. Так у ребенка быстрее появится желание осваивать роль школьника.

"Чтобы не отбить это желание, нельзя с самого начала что-то требовать от ребенка. Отменяем требования, заменяем их вопросом: "В чем тебе сложно, могу я помочь?". И постепенно ответственность родителей в объеме 80%, когда у ребенка – 20%, должна сместиться сначала – 50 на 50%, а потом будет наоборот – у родителей 20%, у школьника 80%. Елена Сопилиди

Психолог подчеркнула, что родительская ответственность в большей степени заключается в следующих обязанностях: приготовить в школу форму, утром разбудить и организовать завтрак, проследить, выполнил ли домашнее задание, где-то подсказать. Взрослые должны быть не наставниками и учителями, а родителями, которые заботятся о благополучии и развитии своего ребенка, заключила эксперт.

Постепенно ребенок будет самостоятельно не только собирать ранец в школу и разбираться в заданиях, а вовремя вставать и беспокоиться не забыл ли он спортивную форму на физическое занятие.

Какие нужные слова подобрать

По словам психолога Елены Сопилиди, первым делом мы снижаем важность ответственности: не говорим, что ребенок "должен" и "обязан" что-то делать. То, что раньше ребенку было привычным, теперь родителями обуславливается как долг, повышая у него тревогу.

Вместе с тем необходимо давать ребенку позитивные напутствия: "я уверена, ты справишься", "у тебя все получится", "у тебя будет прекрасный учитель и хорошие школьные друзья", "с одноклассниками вам будет весело играть на переменах", "кроме учебы, в школе будут интересные мероприятия".

"Таким образом мы создаем ребенку прочную подушку безопасности. По мере взросления ребенка родители будут добавлять серьезности в разговор, но не делайте этого тогда, когда ребенок только осваивает новую роль", – добавила специалист.

Кроме всего прочего, следует давать позитивную оценку учителю, который станет вторым значимым взрослым в жизни ребенка. Соответственно, нужно подчеркнуть весомость образу классного преподавателя следующими словами: "это хороший человек, которого ученики должны слушать, он заинтересован, чтобы ты был умным ребенком", "даже если учитель сердится – ничего страшного, так бывает. Даже в эти минуты он желает тебе добра". Если взрослые уважительно относятся к учителю, то и ребенку будет проще его слышать и слушать.

Можно еще сказать: "Ты не переживай, если у тебя что-то будет не получаться – это нормально, потому что ты пришел учиться и всему научишься". Если ребенку понравится учиться, интерес к образованию сохранится на всю жизнь.

Как понять психологическую готовность ребенка к школе

В детских садах и подготовительных центрах активно занимаются психологической готовностью ребенка к обучению в школе. Таким образом, он активно привыкает к режиму, к тому, что в школе есть две наиболее важные фигуры – ученик/учитель. Центр внимания – доска, урок, во время которого необходимо заниматься. И когда ребенок идет в школу, весь процесс не становится для него новым. Поэтому важно летом не приостанавливать подготовку к школе, а заниматься в центрах для детей. Особенно важно это тем детям, которые не посещали детский сад.

"В сентябре на ребенка не свалится внезапно поток новых обязанностей и роль школьника, он будет к этому готов. Если малыш обучался на дому, не ходил в садик, рекомендуется с ним играть в школу". Елена Сопилиди

Важно то, подчеркивает психолог, насколько физиологически развит ребенок. Если организм ребенка физически готов к школе, то психологически ему будет проще справиться с новой нагрузкой.

"В первом классе ребенку придется долго сидеть за партой, с непривычки это сложно. Все психические процессы должны быть в норме, так же, как и физические. Стоит загодя начать посещение интересных для будущего школьника спортивных секций или систематически заниматься дома", – отметила психолог.

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе может быть проверена как педагогом, например в детских центрах, так и психологом. Он проведет специальное тестирование по оценке развития психических процессов у ребенка, речевых и когнитивных навыков. Чаще всего для такого анализирования обращаются родители шестилеток, которые переживают, готов или нет ребенок к обучению в общеобразовательной школе.

"При этом важно родителям также сохранять свое психологическое спокойствие и здоровье в норме, для того, чтобы быть поддержкой и опорой для своего ребенка", – заключила спикер.

Готов ли шестилетка к школе?

По словам спикера, такая проблема существует, но она на уровне государства. Но когда нужно отдать ребенка в шесть лет в школу, таким деткам стоит уделить больше внимания. Одни шестилетки готовы стать первоклассниками, а у других еще не сформирована эмоционально-волевая готовность к обучению в школе. Все очень индивидуально.

"Нужно играть с ним в ролевые игры, в ту же "Школу". Заранее организовать правильный режим питания и сна. При этом не лишним будет узнать в будущей школе, в какое время для первоклашек обед. В эти часы старайтесь кормить ребенка дома, чтобы этот момент тоже не был для него стрессом". Елена Сопилиди

Стоит понимать, что если ребенок устает физически в школе, для него психологическая нагрузка становится непереносимой. Но это берут в расчет и преподаватели.

"Если ребенок не подготовлен с точки зрения интеллекта к школе, в этом нет ничего страшного. Это нормально и учителя учитывают тот факт, что в первый класс приходят дети разного возраста. В некоторых школах проводят тестирование, согласно которому детей распределяют с точки зрения наиболее комфортного для них варианта". Елена Сопилиди

Специалист порекомендовала родителям, если заранее известен учитель, еще в августе месяце познакомиться с ним, и, при возможности, попробовать обратиться с просьбой: уделить больше внимания ученику-шестилетке. Хотя учителя с этим часто сталкиваются и знают об этих нюансах.

"Рассказать нужно об особенностях ребенка: может он более ранимый, восприимчивый, тихий. Попросить учителя интегрировать ребенка в коллектив. Если ребенок психологически не готов к смене ролей – детский сад/школа –, пока он адаптируется к учебе, его нужно поддерживать, не требовать от него того же результата, как у семилетнего", – добавила психолог.

Она отметила, что головной мозг созревает до семи лет, поэтому первое время нужно больше помогать ребенку, поддерживать его. Если есть возможность – можно определить в продленку, чтобы ребенок привыкал заниматься в классе. Если нет, то больше внимания уделять процессу адаптации без критики.

"Верно говорить: "Бывает, ты забыл, давай выучим в следующий раз". Не исключая ответственности, мы даем ребенку в период взросления больше поддержки, – уточнила специалист.

Спикер добавила, что в 6,5 лет ребенок физически, психологически и эмоционально готов к школе. Но нужно давать ему больше свободы, чтобы ребенок почувствовал поддержку и заботу. И если у ребенка не получается так, как у более старших детей, нужно объяснить, что это нормально – "у тебя тоже все получится, просто они немного старше".