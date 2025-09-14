Какая погода будет в мегаполисах Казахстана в ближайшие дни

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 14 по 16 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер ночью 0-5, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +13+15°C. 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +15+17°C. 16 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Туман. Ветер 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +15+17°C. Прогноз погоды по Алматы 14 сентября: переменная облачность, утром дождь, гроза. Ветер 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C. 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +23+25°C. 16 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9-14, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +23+25°C. Прогноз погоды по Шымкенту 14 сентября: переменная облачность, утром дождь, гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C. 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +25+27°C. 16 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C. Также на 14 сентября в Астане и 14 регионах РК объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: