Депутат: Данные о безработице в Казахстане занижаются уже 15 лет

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты 5 февраля 2025 года указал на погрешности статистики по безработице. По его словам, это приводит к искажениям на рынке труда, сообщает Zakon.kz.

Елнур Бейсенбаев в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова заявил, что "сознательное занижение объективного уровня безработицы за последние 15 лет привело к тому, что якобы стабильно низкий уровень в 4-5% уже воспринимается правительством как статус-кво". По его словам, такая ситуация приводит к искажению реальной картины на рынке труда и, как следствие, к неэффективности программ по обеспечению занятости населения.

"Вместо того, чтобы решать проблему комплексно и создавать условия для долгосрочной занятости граждан, правительство направляет свои усилия на создание временных рабочих мест. Указанное расхождение в цифрах обусловлено неправильной методологией расчета официальной статистики в стране. В число занятых включаются сезонные рабочие, временно трудоустроенные на общественных работах, а также порядка двух миллионов самозанятых лиц, не имеющих постоянного дохода. Сегодня независимые эксперты утверждают, что реальный уровень безработицы значительно выше и достигает не менее 12% или около миллиона человек", – пояснил депутат.

В этой связи он предложил правительству внедрить комплексную стратегию, направленную на создание условий для долгосрочной и стабильной занятости с достойным уровнем дохода, а также разработать точные методы сбора и анализа данных, отражающие действительную ситуацию с занятостью населения.

"Предлагается системно проработать и "обелить" 3,5 млн человек вне системы ОСМС, порядка 1 млн людей, не имеющих пенсионных взносов, 2 млн самозанятых, порядка 400 тыс. молодежи категории NEET, обеспечив их выход из теневой экономики", – добавил мажилисмен.

17 января в Бюро национальной статистики АСПиР РК сообщили, что количество безработных в Казахстане неуклонно снижается. Так, если в январе 2013 года уровень безработицы составлял 5,4% от экономически активного населения, в 2023 году – 4,9, в 2024 году – 4,7, то сегодня этот показатель уменьшился до 4,6%.