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Дожди с грозами прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 14 сентября

Дожди с грозами синоптики прогнозируют на большей части Казахстана 14 сентября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", c прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока страны – осадки в виде дождя и мокрого снега.

По республике ожидаются порывистый ветер, ночью и утром – туман, в центре – град. 

В Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.

В Алматы – переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +25+27°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
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