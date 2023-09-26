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Туман прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 27 сентября

Туман прогнозируют синоптики на большей части Казахстана 27 сентября Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Под влиянием отрога северо-западного антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на севере, в центре республики под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди. По стране ночью и утром – туман, на юге, юго-востоке, востоке, севере – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.

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