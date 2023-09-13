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Карагандинцы оценили чувство юмора своего акима

Карагандинцы оценили чувство юмора своего акима Фото: gov.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов 13 сентября 2023 года объяснил, почему в дома горожан еще не дали отопление. Причем сделал это он в Instagram, выбрав для поста фотографию Роберта-Дауни младшего, которая давно стала мемом, сообщает Zakon.kz.

Под знаменитой фотографией, где актер закатывает глаза, Мейрам Кожухов написал, что карагандинцы закидали его вопросами, почему акимат не подает тепло.

"Во-первых, по одному щелчку пальцами станцию запустить невозможно, дней 12-14 занимает этот процесс. Во-вторых, ну, ребят, сегодня только 13 сентября, впереди, как обещают синоптики, ожидается потепление, потом будете говорить: "Отключите тепло", – объяснил аким Караганды.

По его словам, с 1 сентября "Теплотранзит" уже приступил к заполнению магистральных тепловых сетей.

"На сегодня полностью заполнены сети до распределительных насосных станций Пришахтинска, Сортировки, Нижнего Майкудука, продолжают заполнять до насосной станции №8 на Востоке-5. К 25 сентября мы будем в полной, так сказать, "боевой" готовности, заполним магистральные сети всего города. Предварительно планируем запустить тепло с 1 октября, но, если будет необходимо, можем и 25 сентября подать, все будет зависеть от погоды".Мейрам Кожухов

Также градоначальник напомнил карагандинцам, в каком порядке будут подавать тепло:

"Но вы помните да? В начале мы даем тепло в больницы, детские сады, школы и прочие объекты соцкультбыта, а только потом в жилые дома".

Большинство жителей Караганды оценили чувство юмора градоначальника и в комментариях оставили смеющиеся смайлики со слезами:

  • "Наглядно!"
  • "Хорошее чувство юмора".
  • "Одним словом – не угодишь!"
  • "Ну совсем уже, сентябрь, а уже тепло требуют".
  • "Каждый год одно и то же. Одни и те же вопросы".
  • "Я вообще ваш хейтер №1, но тут с вами согласна. Не надо отопление сейчас включать".

Самые ярые защитники акима попросили его беречь свое здоровье:

  • "Самый лучший аким. Лишь бы не ушел никуда".
  • "А можно нашего акима к нам надолго?! А то сейчас заберут в столицу..."
  • "Аким – самый-самый у нас! Молодец! Сил и здоровья вам! Впереди отопительный сезон! Мы в вас верим!"
  • "Это ноют те люди, которые в апреле ныли, чтобы отключили тепло, так как им жарко, душно, дышать тяжело".
  • "Бедный аким, он скоро станет седым, как аким области! Заставляйте работать своих подчиненных, берегите свое здоровье!"
  • "Только благодаря Мейраму Муратовичу мы стали видеть, сколько работы у акима и сколько надо сил и терпения. Держитесь и не вздумайте уходить от нас. Будем бастовать".

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Мейрам Кожухов был назначен акимом Караганды 18 января 2023 года по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата.

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