Карагандинцы оценили чувство юмора своего акима

Аким Караганды Мейрам Кожухов 13 сентября 2023 года объяснил, почему в дома горожан еще не дали отопление. Причем сделал это он в Instagram, выбрав для поста фотографию Роберта-Дауни младшего, которая давно стала мемом, сообщает Zakon.kz.

Под знаменитой фотографией, где актер закатывает глаза, Мейрам Кожухов написал, что карагандинцы закидали его вопросами, почему акимат не подает тепло.

"Во-первых, по одному щелчку пальцами станцию запустить невозможно, дней 12-14 занимает этот процесс. Во-вторых, ну, ребят, сегодня только 13 сентября, впереди, как обещают синоптики, ожидается потепление, потом будете говорить: "Отключите тепло", – объяснил аким Караганды.

По его словам, с 1 сентября "Теплотранзит" уже приступил к заполнению магистральных тепловых сетей.

"На сегодня полностью заполнены сети до распределительных насосных станций Пришахтинска, Сортировки, Нижнего Майкудука, продолжают заполнять до насосной станции №8 на Востоке-5. К 25 сентября мы будем в полной, так сказать, "боевой" готовности, заполним магистральные сети всего города. Предварительно планируем запустить тепло с 1 октября, но, если будет необходимо, можем и 25 сентября подать, все будет зависеть от погоды". Мейрам Кожухов

Также градоначальник напомнил карагандинцам, в каком порядке будут подавать тепло:

"Но вы помните да? В начале мы даем тепло в больницы, детские сады, школы и прочие объекты соцкультбыта, а только потом в жилые дома".

Большинство жителей Караганды оценили чувство юмора градоначальника и в комментариях оставили смеющиеся смайлики со слезами:

"Наглядно!"

"Хорошее чувство юмора".

"Одним словом – не угодишь!"

"Ну совсем уже, сентябрь, а уже тепло требуют".

"Каждый год одно и то же. Одни и те же вопросы".

"Я вообще ваш хейтер №1, но тут с вами согласна. Не надо отопление сейчас включать".

Самые ярые защитники акима попросили его беречь свое здоровье:

"Самый лучший аким. Лишь бы не ушел никуда".

"А можно нашего акима к нам надолго?! А то сейчас заберут в столицу..."

"Аким – самый-самый у нас! Молодец! Сил и здоровья вам! Впереди отопительный сезон! Мы в вас верим!"

"Это ноют те люди, которые в апреле ныли, чтобы отключили тепло, так как им жарко, душно, дышать тяжело".

"Бедный аким, он скоро станет седым, как аким области! Заставляйте работать своих подчиненных, берегите свое здоровье!"

"Только благодаря Мейраму Муратовичу мы стали видеть, сколько работы у акима и сколько надо сил и терпения. Держитесь и не вздумайте уходить от нас. Будем бастовать".

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Мейрам Кожухов был назначен акимом Караганды 18 января 2023 года по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата.