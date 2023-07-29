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Законодательство РК

Полный запрет вейпов планируют ввести в Казахстане

дым Фото: freepik
Члены межведомственной комиссии приняли решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним, сообщает Zakon.kz.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила партия Respublica.

"10 мая 2023 года депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау обратилась с депутатским запросом к премьер-министру страны. Запрос был основан на обращениях казахстанцев, которые требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодежи", – говорится в сообщении партии.

По словам депутата, члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против 2) проголосовали за введение полного запрета продажи, импорта, экспорта и производства вейпов.

По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в нашу страну было ввезено порядка 3 млн штук вейпов, это высокодоходный бизнес.

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