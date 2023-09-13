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В Минздраве опровергли слухи о массовом отравлении шаурмой в Караганде

В Минздраве опровергли слухи о массовом отравлении шаурмой в Караганде Фото: pixabay
В Сети появилась информация о массовом отравлении людей после употребления шаурмы. На видео мужчина рассказывает, что 14 человек отравились, четверо в больнице и еще одна девушка скончалась, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик был опубликован в одном из карагандинских пабликов и местные решили, что массовое отравление произошло у них в Караганде.

В Департаменте санэпидконтроля Карагандинской области заявили, что факт на территории Караганды и области не регистрировался.

"Касательно публикации об отравлении при употреблении шаурмы и летальном случае девушки и госпитализации 14 человек сообщает, что данный факт на территории города Караганды и области не был зарегистрирован. Просим не публиковать непроверенные данные и сообщаем, что ситуация по массовым отравлениям находится под контролем ответственных государственных органов", – говорится в сообщении санэпидемиологов.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай отравления шаурмой был в России. 15 человек отравились шаурмой в российском городе Льгов в Курской области. Все попали в больницу, одна девушка не выжила.

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