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Массовое отравление произошло в Мангистауской области

Массовое отравлении произошло в Мангистауской области Фото: pixabay
В селе Бейнеу Мангистауской области произошло массовое отравление. Жители почувствовали недомогание после посещения одного кафе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, вечером 23 февраля 23 человека были госпитализированы в центральную районную больницу. В больнице они оказались после посещения заведения "Али-ман".

"В инфекционное отделение было направлено 15 человек, в их числе как дети, так и взрослые, и беременная женщина на 19-й неделе. Лечение на дому получают восемь человек", – говорится в сообщении. 

По данному факту Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области проводит проверку.

Ранее сообщалось о другом массовом отравлении. 5 февраля 2024 года в Туркестанской области школьников и учителей школы №9 доставили в больницу. Как оказалось, причиной недомогания стал запах краски.

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