Сколько жителей Казахстана могут страдать игровой зависимостью

По приблизительным оценкам, в Казахстане зависимостью от азартных игр (лудоманией) могут страдать до 36 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, на совещании под председательством министра Ажар Гиният обсудили готовность системы здравоохранения к новым вызовам и борьбе с игровой зависимостью. В обсуждении проблемы участвовали представители общественных организаций, вузов, региональных центров психического здоровья и реабилитационных центров.

В мире, по оценкам ученых, игровой зависимостью могут страдать до 3% населения. При этом только 8% из тех, у кого есть клинические признаки лудомании, признают, что испытывают повышенную тягу к азартным играм. В Казахстане, если верить примерным результатам математического моделирования, от игровой зависимости могут страдать 36 тысяч человек.

Ажар Гиният поручила подготовить проект Национальной системы профилактики зависимостей (химических и нехимических). Людей с зависимостью начнут по-новому ставить на учет, чтобы оказывать им помощь с соблюдением конфиденциальности и не стигматизировать их. Регистрировать зависимых будут только во внутренних информационных системах медучреждений. Глава министерства отметила, что действующие клинические протоколы и стандарты оказания медпомощи нужно применять и в частных наркологических центрах, поэтому их деятельность начнут регулировать.

В начале сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев созвал заседание Совбеза по поводу игровой зависимости. Он обратил внимание правоохранительных органов на то, что в стране растет преступность, связанная с зависимостью населения от азартных игр.