Наука и технологии

Одержимость собак игрушками сравнили с игровой зависимостью у людей

собака с игрушкой, азарт, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:20 Фото: pixabay
Согласно новому исследованию, некоторые собаки демонстрируют поведение, схожее с поведенческими зависимостями у людей, такими как пристрастие к азартным играм или видеоиграм, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ученые наблюдали 105 собак, которых владельцы описывали как чрезмерно увлеченных игрушками.

В экспериментальных условиях питомцы играли с любимыми предметами – мячами, канатами, мягкими и комбинированными игрушками.

Позже доступ к ним ограничивали, а поведение животных фиксировали на видео.

В итоге, как сказано в публикации издания "Вокруг света", у 33 собак выявили признаки "зависимости": навязчивое стремление получить игрушку, игнорирование еды и хозяина, неспособность успокоиться после прекращения игры.

Фото: pixabay

Некоторые продолжали искать игрушку, даже когда она была недоступна, предпочитая ее остальным стимулам.

Исследователи подчеркивают: необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины этого поведения и его влияние на благополучие собак.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 14:20
6 пород собак для тех, кто не любит много двигаться

Ранее мы рассказывали, что женщина предстала перед судом в Финляндии из-за ожирения ее лабрадора-ретривера.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
