Одержимость собак игрушками сравнили с игровой зависимостью у людей
Известно, что ученые наблюдали 105 собак, которых владельцы описывали как чрезмерно увлеченных игрушками.
В экспериментальных условиях питомцы играли с любимыми предметами – мячами, канатами, мягкими и комбинированными игрушками.
Позже доступ к ним ограничивали, а поведение животных фиксировали на видео.
В итоге, как сказано в публикации издания "Вокруг света", у 33 собак выявили признаки "зависимости": навязчивое стремление получить игрушку, игнорирование еды и хозяина, неспособность успокоиться после прекращения игры.
Фото: pixabay
Некоторые продолжали искать игрушку, даже когда она была недоступна, предпочитая ее остальным стимулам.
Исследователи подчеркивают: необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины этого поведения и его влияние на благополучие собак.
