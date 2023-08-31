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В Астане с 31 августа вводят два новых автобусных маршрута

Два новых автобусных маршрута начнут курсировать в Астане с 31 августа Фото: Zakon.kz
31 августа в Астане на линию выйдут новые маршруты №49 и №57, сообщает Zakon.kz.

Один маршрут будет ездить по направлению "Коктал-2" – "Проспект Ұлы дала", другой – от улицы Толе би до ж/д вокзала "Нурлы жол", сообщает CTS.

Маршрут №49 будет курсировать в направлении "Коктал-2" – "Проспект Ұлы дала" и соединит жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2", парк "Коктал" с жилым массивом "Жагалау". Маршрут проходит по улицам Айтматова, Сыганак, проспекту Кабанбай батыра. Он обеспечит транспортным обслуживанием жителей ЖК "Dastur", "Home Land", "Athletic city".

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом движения 12-15 минут.

Маршрут №57 будет ездить от улицы Толе би до железнодорожного вокзала "Нурлы жол". Он позволит снизить загруженность маршрута №40. Автобус будет проезжать возле школы №92, по улице Айнакол, у ЖК "Хабар", а также школы "Бином".

По маршруту будут курсировать 10 автобусов с интервалом 10-15 минут. 

В Алматы обновляют автобусы "гармошки". С 31 августа акимат Алматы планирует вывести на линию 60 единиц обновленных 18-метровых автобусов на маршруты №38, 38а и №37.

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