На западе Казахстана прошли боевые учения

В Западно-Казахстанской области с 4 по 13 сентября 2023 года на базе войсковой части 99250 прошли военные сборы с военнообязанными запаса.

По учебному сигналу началась подготовка по отработке действий местных органов военного управления и акимата Бурлинского района. Военнообязанные в срочном порядке прибыли на сборный пункт и, получив необходимые инструкции и предписания, были зачислены в войсковые команды и совершили марш-бросок из города Аксай в город Уральск. По прибытии, получив военное обмундирование и снаряжение, военные приступили к занятиям по боевой и государственно-правовой подготовке.

Необходимо отметить, что все призванные на сборы отслужили в армии и у каждого за плечами есть необходимый опыт и закалка для быстрой адаптации к воинской службе. Ночные тревоги, подъем в неурочное время, длительные марш-броски в полной выкладке, внезапные команды, стрельба на полигоне, учебно-боевые задачи различной сложности еще раз показали, что военнообязанные в хорошей физической форме и в любой момент готовы встать на защиту рубежей нашей Родины.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Под руководством опытных инструкторов все военнообязанные вновь отточили свои знания, умения и навыки, необходимые в бою. Участников военных сборов обучили новым методам ведения боевых действий, исходя из опыта военных конфликтов на Кавказе и на территории Украины. Отрабатывались приемы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и дронами в условиях городской застройки и лесисто-степной местности.

"Мы получили большой опыт на сборах. Даже мне, участнику реальных боевых действий, нашлось чему поучиться у нынешнего поколения офицеров и сержантов. Особенно в условиях борьбы с летательными аппаратами. От лица Союза ветеранов таджико-афганского конфликта выражаю огромную благодарность коллективу войсковой части в лице командира полковника Расула Закирова и всей администрации сборов". Призванный военнообязанный, участник миротворческой миссии на территории Республики Таджикистан, сержант 3-го класса Алишер Ашурметов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На тактико-специальных учениях, проведенных в условиях, максимально приближенных к боевым, во взаимодействии с частями Национальной гвардии РК, Департаментом полиции и Департаментом Министерства по чрезвычайным ситуациям, участники сборов продемонстрировали профессиональный уровень тактической и огневой подготовки.

По замыслу тактико-специального учения незаконные вооруженные формирования планировали захватить важные стратегические объекты Уральска с целью дестабилизации обстановки в городе. По сигналу рота территориальной обороны сосредоточилась на объекте "Интергаз" с целью недопущения прорыва противника в направлении данного объекта. Заняв позицию, рота подверглась нападению многочисленной и хорошо вооруженной группы боевиков. Атакуя бойцов роты территориальной обороны и используя численное превосходство, боевики уверенно продвигались на автомобилях повышенной проходимости, применяя пулеметы, гранатометы и беспилотные летательные аппараты. Но, встретив сопротивление боевых частей роты и грамотно проведенную тактику огня, противник был остановлен. Даже применение "джихад-автомобилей" не помогло боевикам пробиться сквозь кордон наших бойцов, стойких, смелых и решительных. Боевой дух воинов, грамотное ведение боя командирами, беспрекословное выполнение боевых задач позволили одержать быструю победу без потерь. Оставшиеся в живых боевики пытались бежать, но своевременное введение в бой резервных сил не оставило им никаких шансов – ни один противник не смог покинуть поле боя.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По завершении боевых учений заместитель командующего войсками регионального командования "Батыс" полковник Бегимбет Тажибаев подвел итоги и наградил отличившихся в бою военнослужащих. Военные сборы прошли на достойном организационном уровне и достигли поставленных целей.