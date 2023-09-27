КНБ задержал религиозного радикала на западе Казахстана

27 сентября 2023 года Комитет Национальной безопасности при координации прокуратуры и содействии полиции задержал жителя Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы ведомства сказано, что мужчину подозревают в распространении в социальных сетях агитационных материалов международных террористических организаций.

"Задержанный ранее уже был судим за террористическую деятельность. В ходе следственных действий по месту его проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства". Пресс-служба КНБ

Также сказано, что в отношении указанного лица проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", – заключили в пресс-службе.

9 сентября сообщалось, что в Актобе нейтрализована радикальная религиозная ячейка.