Школу на 300 мест построили в одном из поселков Акмолинской области

Поселок Жалтырколь Аршалынского района является одним из динамично развивающихся регионов области, населения поселка растет с каждым годом, в связи с этим, был поднят вопрос переполненных школ.

"Для решения вопросов с трехсменным переуплотненным режимом и повышения благоприятных условий для обучения в рамках программы "Фонда развития инфраструктуры образования" в селе Жалтырколь было завершено строительство школы на 300 мест. Стоимость работ составляет 1,582,900 000 тенге. Проект на сегодняшний день готов к эксплуатации", – сообщили в акимате Аршалынского района.





Как сообщили в отделе строительства Аршалынского района завершены кровельные работы здания школы и спортзала, подошли к концу внутренние отделочные работы, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, а также благоустройство территории, в которой построили просторное современное футбольное поле.

"Новое учебное заведение оснащено современными технологиями и оборудованием, что способствует более эффективному образованию. Созданы условия для активного и здорового образа жизни учащихся, построена большая уличная спортплощадка, которая имеет полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для занятия баскетболом и волейболом", – акцентировали в отделе строительства Аршалынского района.

Как проинформировали в ведомстве, учебное заведение построено на уровне комфортных школ, все использованные строительные материалы высокого качества, двухэтажное здание порядка 2000 кв. метров соответствует всем современным требованием, что даст возможность получать качественное школьное образование детям поселка. Школа готова встречать учеников с 3 четверти 2023-2024 года учебного года, в скором времени ученики смогут сесть за парты современной, просторной школы.





В школе имеются актовый зал, большой спортивный зал, библиотека, лингафонный кабинет, здание оснащено самым последним современным оборудованием и качественной мебелью.

"У нас была маленькая школа на 100 мест, поселок растет очень динамично, население на сегодняшний день составляет более 3000 человек. Новая школа – это мечта всех родителей и учащихся, здание шикарное, мы давно поднимали вопрос о строительстве просторной школы, неоднократно встречались с администрацией района, они, выслушав наши предложения пошли на встречу, и вот у нас в поселке Жалтырколь появилась новая большая школа. Третью четверть данного учебного года наши дети начнут в современной и просторной школе, чему мы несказанно рады". Жительница поселка Жалтырколь Айнагуль Мухамбетжанова

Напомним, что недавно в Акмолинсуой области за счет строительства школы на 300 мест в поселке Жибек жолы и на 1200 мест в городе Косшы решен вопрос с трехсменным обучением, работа направленная создания благоприятных условий для получения качественного образования в регионах области ведется комплексно и продолжается. Помимо школ в области строят и модернизируют детские сады.





"Для повышения охвата детей дошкольным воспитанием в текущем году продолжается строительство 6 детских садов на 1426 мест. Уже с начала года открыто 17 дошкольных организаций на 1255 мест. С 1 июля в детсадах более 6 тыс. детей из малообеспеченных и многодетных семей получили возможность питаться бесплатно, благодаря реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", – сообщили в управлении образования.

