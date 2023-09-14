12 млн тенге отдала жена осужденного за свободу мужа

В июле 2023 года бывший специалист судебного пристава городского суда одной из областей Казахстана заполучил 12 миллионов тенге от жены осужденного, сообщает Zakon.kz.

Он обещал условно-досрочное освобождение. Не дождавшаяся освобождения своего мужа женщина обратилась в полицию.





Лжеосвободителя поймали и наказали, а деньги он уже успел потратить.





Приговором суда он был осужден на семь лет лишения свободы с отбываем наказания в колонии смешанной безопасности. Также он должен возместить ущерб 13 миллионов тенге.



