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12 млн тенге отдала жена осужденного за свободу мужа

12 млн тенге отдала жена осужденного за свободу мужа Фото: Zakon.kz
В июле 2023 года бывший специалист судебного пристава городского суда одной из областей Казахстана заполучил 12 миллионов тенге от жены осужденного, сообщает Zakon.kz.
Он обещал условно-досрочное освобождение. Не дождавшаяся освобождения своего мужа женщина обратилась в полицию.

Лжеосвободителя поймали и наказали, а деньги он уже успел потратить.

Приговором суда он был осужден на семь лет лишения свободы с отбываем наказания в колонии смешанной безопасности. Также он должен возместить ущерб 13 миллионов тенге. 

Ранее стало известно, что жену экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в покушении на дачу взятки. 

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Анастасия Стативкина
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