Досаев сообщил, какие школы снесут в Алматы

На месте снесенных школ в Алматы построят новые – более современные и вместительные. Об этом заявил аким Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 14 сентября, на встрече с населением Ерболат Досаев рассказал, что на месте снесенной школы №97 начали строить новую. Здание, рассчитанное на 600 мест, возведут в рамках нацпроекта "Комфортная школа". Строительство продлится до конца 2024 года.

То же самое произойдет и с несколькими другими школами.





"Для сноса школы №72 и строительства нового здания с увеличением мощности с 380 до 1200 мест до конца года планируется расширить существующую территорию школы путем выкупа пяти земельных участков и присоединения десяти участков. Начало разработки ПСД – I квартал 2024 года", – сказал Ерболат Досаев.

В I квартале 2024 года начнут возводить пристройку к школе №104 на 400 ученических мест. Сейчас власти города решают вопрос о сносе зданий школ №13 и №158, чтобы построить на их месте две новые школы с увеличением мощностей до 1200 ученических мест. Также определены две школы, к которым пристроят дополнительные здания на 700 ученических мест.

"По школе №1 срок начала разработки ПСД для пристройки на 400 мест – I квартал 2024 года с завершением в октябре 2024 года. По школе №42 для строительства пристройки на 300 мест в июле начали разработку ПСД. Завершение с выходом госэкспертизы планируется в мае 2024 года. Также завершили капитальный ремонт с сейсмоусилением школ №141 и №127", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на строительство новых школ потратят 2,4 трлн тенге.