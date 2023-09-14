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Законодательство РК

Главный военный прокурор РК не смог вспомнить ни одной обоснованной жалобы от призывников

Названы основные жалобы призывников Казахстана Фото: Министерство обороны РК
Главный военный прокурор Дастан Секенов в кулуарах Сената 14 сентября рассказал, что от казахстанцев периодически поступают обращения, связанные с призывом на военную службу. Он перечислил основные жалобы призывников, сообщает Zakon.kz.

Главный военный прокурор отметил, что периодически поступающие обращения по призывам рассматривают в уставном порядке. Как правило, жалобы не подтверждаются: возможно, есть и исключения, но Дастан Секенов не смог вспомнить таких случаев.

"Люди жалуются: они лично считают, что по состоянию здоровья не подходят для прохождения срочной воинской службы. Для этого существует медкомиссия. Там есть специалисты, я в этой части не могу давать оценку анализам, я не являюсь экспертом в области медицины. Естественно, если человек настойчиво жалуется, что у него состояние здоровья не соответствует, мы проводим какие-то дополнительные экспертизы. Если жалобы подтверждаются, то решаем вопрос".Дастан Секенов

Более подробную информацию главный военный прокурор давать отказался.

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах Мажилиса 7 июня объяснил, почему призывников отправляют в армию под охраной полиции. Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что в соцсетях много видео, на которых показано, что призывников отправляют в армию под охраной полиции, а территорию на вокзале, где проводят их сбор, оцепляют.

Руслан Жаксылыков также высказался о нежелании казахстанцев идти в армию. Он считает, что современные казахстанские парни не хотят идти в армию из-за воспитания, а не из-за суицидов.

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