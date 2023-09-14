Главный военный прокурор о Челахе: Он каждый год подает заявления, но новых деталей нет

Главный военный прокурор Дастан Секенов прокомментировал дело Владислава Челаха в кулуарах Сената 14 сентября. По его словам, осужденный каждый год просит пересмотреть его дело, однако новых деталей нет, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что каких-либо новых доводов Владислав Челах так и не привел.

"От него ежегодно поступают заявления, и мы рассматриваем их. Что-то новое по делу не раскрывается. Это, может быть, с какими-то психологическими особенностями связано. Совершить такое массовое убийство – это необычно для человека. Есть установленный порядок, периодически освидетельствования происходят, все его жалобы направляют в органы. Экспертиза признала его психически здоровым, но есть особенности личности". Дастан Секенов

Главный военный прокурор также прокомментировал слухи и теории вокруг дела Челаха. Многие казахстанцы до сих пор сомневаются, действительно ли осужденный виновен в убийстве 15 человек.

"Я как представитель госоргана и как человек склонен придерживаться мнения, что если приговор вступил в законную силу после многократных обжалований, и каких-то новых доводов не привелось, значит, так оно и есть. Я сам участвовал в процессе, он проходил открыто, все уголовные процессуальные нормы соблюдены. И у меня нет оснований полагать, что были другие обстоятельства". Дастан Секенов

В конце мая 2012 года временный пограничный пост "Арканкерген" перестал выходить на связь, и туда направили пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. Также в расположенном поблизости охотничьем домике нашли тело егеря.



Через несколько дней задержали единственного выжившего пограничника – 19-летнего рядового Владислава Челаха. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что дал их под давлением. 11 декабря 2012 года Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Позже Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Он просил отменить пожизненное лишение свободы и возместить ему 30 млн тенге за нарушение прав, дело отправить на дополнительное расследование. По его словам, комитет ООН принял решение, что в его отношении нарушили статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Его ходатайство оставили без удовлетворения.

Владислав Челах также обращался к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс по его делу и взять у него показания. Заключенный заявил, что "готов пролить свет на всю картину произошедшей трагедии".



22 декабря 2022 года сообщалось, что заявление Челаха поступило в Генеральную прокуратуру.

16 февраля 2023 года заместитель председателя КНБ – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов в кулуарах Сената заявил, что в деле Челаха разобрались полностью.