Названы регионы Казахстана, лидирующие по старению населения

Сегодня, 10 апреля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные по индексу старения населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, индекс старения населения в Казахстане продолжает расти.

"В 2025 году показатель по стране составил 32,9 на 100 детей, годом ранее он составлял 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 32,9 человека в возрасте 65 лет и старше. В городской местности индекс выше и составляет 34,9. В сельской местности показатель равен 29,6". Бюро национальной статистики

В разрезе регионов наиболее высокий уровень зафиксирован:

в Северо-Казахстанской области – 84,1,

в Восточно-Казахстанской области – 80,7,

в Костанайской области – 71,3.

Также высокие значения отмечаются:

в Павлодарской области – 60,2,

в Карагандинской области – 56,6.

В Алматы индекс составляет 38,3 на 100 детей, в Астане – 22,9.

Наименьшие значения зарегистрированы:

в Мангистауской области – 16,2,

в Туркестанской области – 17,2,

в Шымкенте – 17.

Индекс старения населения показывает соотношение численности пожилых людей и детей. Он отражает, сколько человек старше трудоспособного возраста приходится на 100 детей в возрасте до 15 лет. Низкие значения указывают на более молодое население с преобладанием детей, высокие – на преобладание пожилых людей.

