#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Названы регионы Казахстана, лидирующие по старению населения

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:40 Фото: unsplash
Сегодня, 10 апреля 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) предоставили обновленные данные по индексу старения населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, индекс старения населения в Казахстане продолжает расти.

"В 2025 году показатель по стране составил 32,9 на 100 детей, годом ранее он составлял 31,1. Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится 32,9 человека в возрасте 65 лет и старше. В городской местности индекс выше и составляет 34,9. В сельской местности показатель равен 29,6".Бюро национальной статистики

В разрезе регионов наиболее высокий уровень зафиксирован:

  • в Северо-Казахстанской области – 84,1,
  • в Восточно-Казахстанской области – 80,7,
  • в Костанайской области – 71,3.

Также высокие значения отмечаются:

  • в Павлодарской области – 60,2,
  • в Карагандинской области – 56,6.

В Алматы индекс составляет 38,3 на 100 детей, в Астане – 22,9.

Наименьшие значения зарегистрированы:

  • в Мангистауской области – 16,2,
  • в Туркестанской области – 17,2,
  • в Шымкенте – 17.

Индекс старения населения показывает соотношение численности пожилых людей и детей. Он отражает, сколько человек старше трудоспособного возраста приходится на 100 детей в возрасте до 15 лет. Низкие значения указывают на более молодое население с преобладанием детей, высокие – на преобладание пожилых людей.

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:40
339 912 и 473 158 тенге: где в Казахстане больше всего выросли зарплаты

1 апреля 2026 года в Бюро национальной статистики назвали точную численность населения Казахстана, а также рассказали, где живет больше всего людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент поздравил ученых с профессиональным праздником
Названа официальная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Наставник "Кызылжара" оценил игру "Хан-Тенгри" после победы над ними в Кубке Казахстана
Абсолютным триумфом Казахстана над Индией и Узбекистаном завершился чемпионат Азии по боксу
Казахстанский борец окончательно лишился шанса войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Главный тренер "Окжетпеса" поделился впечатлением от камбэка в игре против "Шахтёра"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: