Сельскую школу "заминировали" в Жетысуской области

На пульт дежурного Управления полиции поступил вызов о "минировании" школы в селе Карабулак Ескельдинского района. Из учебного заведения эвакуировали всех школьников и преподавателей, сообщает Zakon.kz.

Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило прямо во время уроков в селе Карабулак. Здание находится в непосредственной близости к жилым домам и акимату Ескельдинского района.



"В 11:14 преподавателям СШ им. Н. Алдабергенова села Карабулак поступили анонимные сообщения о заложенном в школе взрывном устройстве. Из учебного заведения на безопасное расстояние эвакуированы все учащиеся, педагоги и техперсонал. Территория школы оцеплена", – сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.





На месте происшествия продолжают работать саперная группа Департамента полиции, сотрудники ДЧС, ДКНБ, районной полиции и медики. По данным корреспондента Zakon.kz, ученикам второй смены уже отменили занятия.