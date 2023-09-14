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Сельскую школу "заминировали" в Жетысуской области

Сельскую школу "заминировали" в Жетысуской области Фото: Zakon.kz
На пульт дежурного Управления полиции поступил вызов о "минировании" школы в селе Карабулак Ескельдинского района. Из учебного заведения эвакуировали всех школьников и преподавателей, сообщает Zakon.kz.

Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило прямо во время уроков в селе Карабулак. Здание находится в непосредственной близости к жилым домам и акимату Ескельдинского района.

"В 11:14 преподавателям СШ им. Н. Алдабергенова села Карабулак поступили анонимные сообщения о заложенном в школе взрывном устройстве. Из учебного заведения на безопасное расстояние эвакуированы все учащиеся, педагоги и техперсонал. Территория школы оцеплена", – сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.


На месте происшествия продолжают работать саперная группа Департамента полиции, сотрудники ДЧС, ДКНБ, районной полиции и медики. По данным корреспондента Zakon.kz, ученикам второй смены уже отменили занятия.

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