Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пострадавших от стихии в Жетысуской области разместили в сельской школе

последствия ливня Фото: пресс-служба МЧС РК
Акимат Ескельдинского района разместил в школе им. Шестакова с. Карабулак жителей сел Ешкиольмес и Абай, пострадавших от подтопления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акима Жетысуской области, для сельчан организовано горячее питание и спальные места. По сведениям районного акимата, в настоящее время в школе размещены 19 человек, 10 из которых – взрослые, 9 – детей.

"Акимат Ескельдинского района совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям, задействовав необходимую спецтехнику, прилагают все усилия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной проливными дождями".Пресс-служба акима Жетысуской области
эвакуация

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Кроме того, к работам по очистке арычных систем и дворов от грязевой массы привлечены военнослужащие воинских частей 5514 Национальной гвардии МВД РК и части 18386 Министерства обороны РК. Вместе с тем сотрудники полиции дежурят на местах для поддержания общественного порядка и во избежание грабежей и мародерства.

стихия в Жетысуской области

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Как уточняется, акиматом района создана специальная комиссия, члены которой обходят дворы населенных пунктов для определения нанесенного материального ущерба.

"В результате изучения состояния затопленных жилых домов будет рассмотрен вопрос выделения средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В свою очередь специалисты АО "ТАТЭК" проводят проверку электрических сетей и подключение населенных пунктов к электросети", – резюмируется в сообщении.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что по решению оперативного штаба были созданы 7 групп, которые в данный момент осуществляют обследование подтопленных дворовых территорий и домов. Склоновый поток прекратился.

"По настоящее время откачано 3456 куб. м воды. В здании средней школы МИО организован пункт эвакуации. Было эвакировано 30 человек, из них 15 детей. В настоящее время в пункте эвакуации остались 19 человек, из них 9 детей", – заявили в ведомстве.

Дождь в Жетысуской области принес много проблем региону – затопило дорогу до Уштобе, в поселке Ешкиолмес произошло сильное наводнение, а центральные улицы Талдыкоргана оказались под водой. На месте работает штаб во главе с руководством области. Кроме того, в нескольких селах Жетысуской области аварийно отключили электричество.

Читайте также

Как коммунальные службы справляются с потопами в Алматы

Ливень обрушился на Алматы

Елена Беляева
Жетысуская область МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Казахстан кошки собаки чипирование МЭПР
Штрафы, налог, подомовой обход: ответы на вопросы о чипировании животных в Казахстане
цветы, ромашки
Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления