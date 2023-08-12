Пострадавших от стихии в Жетысуской области разместили в сельской школе

Акимат Ескельдинского района разместил в школе им. Шестакова с. Карабулак жителей сел Ешкиольмес и Абай, пострадавших от подтопления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акима Жетысуской области, для сельчан организовано горячее питание и спальные места. По сведениям районного акимата, в настоящее время в школе размещены 19 человек, 10 из которых – взрослые, 9 – детей.

"Акимат Ескельдинского района совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям, задействовав необходимую спецтехнику, прилагают все усилия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной проливными дождями". Пресс-служба акима Жетысуской области

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Кроме того, к работам по очистке арычных систем и дворов от грязевой массы привлечены военнослужащие воинских частей 5514 Национальной гвардии МВД РК и части 18386 Министерства обороны РК. Вместе с тем сотрудники полиции дежурят на местах для поддержания общественного порядка и во избежание грабежей и мародерства.

Фото: пресс-служба акимата Жетысуской области

Как уточняется, акиматом района создана специальная комиссия, члены которой обходят дворы населенных пунктов для определения нанесенного материального ущерба.

"В результате изучения состояния затопленных жилых домов будет рассмотрен вопрос выделения средств для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В свою очередь специалисты АО "ТАТЭК" проводят проверку электрических сетей и подключение населенных пунктов к электросети", – резюмируется в сообщении.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что по решению оперативного штаба были созданы 7 групп, которые в данный момент осуществляют обследование подтопленных дворовых территорий и домов. Склоновый поток прекратился.

"По настоящее время откачано 3456 куб. м воды. В здании средней школы МИО организован пункт эвакуации. Было эвакировано 30 человек, из них 15 детей. В настоящее время в пункте эвакуации остались 19 человек, из них 9 детей", – заявили в ведомстве.

Дождь в Жетысуской области принес много проблем региону – затопило дорогу до Уштобе, в поселке Ешкиолмес произошло сильное наводнение, а центральные улицы Талдыкоргана оказались под водой. На месте работает штаб во главе с руководством области. Кроме того, в нескольких селах Жетысуской области аварийно отключили электричество.