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Известный блогер пожаловался на состояние трассы в Алматинской области

Известный блогер пожаловался на состояние трассы в Алматинской области Фото: Instagram/qais_arr
Популярный блогер из Алматы Кайсар Хамза подверг жесткой критике дорогу в его родное село Баканас в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, он крайне редко приезжает в поселок, но в этот раз он был крайне шокирован состоянием трассы до центра Балхашского района. Как видно на кадрах, хорошая трасса в один момент заканчивается, а уже дальше полотно больше похоже на полосу препятствий с множеством ям.

"Едешь вот с удовольствием, слушаешь музыку и начинает трясти. Можно же сделать нормальную дорогу, когда редко вот так приезжаешь. Там в дали ходят коровы, один водитель вон чуть не сбил только что ее. Кто за это ответственный? Хочется приезжать сюда с кайфом" – говорит Кайсар Хамза.


Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, на видео блогером был показан участок трассы от села Бабакты до районного центра. В 2021 году там провели средний ремонт.

"Это локальный участок от села Бабакты до Баканаса. Дорога находится на двухлетней гарантии. Мы уже сказали подрядной компании и сегодня они приступят к восстановлению, проведут там ямочный ремонт" – сообщил заместитель руководителя профильного управления Аман Аппаков.

Стоит отметить, что село Баканас расположено в 200 километрах от Алматы и почти в 100 километрах от областного центра – города Конаев.

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