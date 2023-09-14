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Туман, град, ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 сентября

Туман, град, ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 сентября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 15 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода.

По прогнозу синоптиков, пройдут дожди с грозами, на западе, востоке, юго-востоке страны – сильные, в горных районах юго-востока, востока РК – осадки в виде дождя и мокрого снега.

Также по республике ожидаются на западе, востоке, юго-востоке – порывистый ветер, в центре, на юго-востоке – град, ночью и утром на западе, севере, в центре – туман.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +15+17°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

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