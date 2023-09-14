В Туркестане открыли участковый пост полиции нового типа

Он расположен на первом этаже многоэтажного дома в густонаселенном микрорайоне "Отырар". С работой нового объекта ознакомились министр внутренних дел РК Ержан Саденов, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Они также встретились с местными жителями.

Участковый пункт полностью обеспечен необходимым оборудованием. Здесь принимают заявления жителей и своевременно реагирует на любые жалобы. Наряду с местами для участковых инспекторов и инспекторов по делам несовершеннолетних, предусмотрены рабочие места и места отдыха для сотрудников миграционной службы, административной практики, пробации. Также имеются кабинет для добровольных помощников, приемная и комната матери и ребенка.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Для лиц с ограниченными возможностями созданы условия для беспрепятственного доступа, в том числе специально оборудованные санузлы.

Пункт полиции оснащен камерами видеонаблюдения обслуживаемой территории. Все это сделано для прозрачности, доступности услуг полиции, оперативного реагирования на правонарушения и обращения граждан.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Основная цель идеи главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании Справедливого Казахстана - обеспечение стабильности и безопасности населения. Мы должны действовать в этих целях сообща и с учетом интересов и требований общества. Это ответственное дело осуществляется непосредственно через добросовестную работу сотрудников правоохранительных органов. Поэтому со стороны акимата оказывается вся поддержка безбарьерной службе полиции. Я считаю, что это реальный шаг к повышению безопасности населения. Соблюдение прав граждан является обязанностью не только работников сферы внутренних дел, но и всех членов общества. Мы должны работать вместе". Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В регионе усилены меры по обеспечению общественной безопасности. В частности, начато создание воинской части Национальной гвардии для содействия в охране общественного порядка. Улановцы будут размещены в специальном здании в Туркестане, ведутся строительные работы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этом году сдано в эксплуатацию новое здание департамента полиции. Его площадь - 15 тыс. квадратных метров. При департаменте открыт центр оперативного управления. В прошлом году сотрудникам полиции было вручено 252 новых специализированных автомобиля, в этом году - еще 30.

В соответствии с поручением президента страны о переводе полиции на сервисную модель, с 2021 года в области созданы и работают межведомственные группы.