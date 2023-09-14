Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лучших казахстанских педагогов будут отправлять на стажировки за рубеж

Лучших казахстанских педагогов будут отправлять на стажировки за рубеж Фото: freepik
В Казахстане создается республиканский кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" из числа лучших педагогов страны. Об этом 14 сентября 2023 года рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев на встрече с послом Великобритании и Северной Ирландии Кэти Лич, сообщает Zakon.kz.

Глава Минпросвещения РК отметил, что одной из приоритетных задач министерства остается обеспечение организаций образования высоковалифицированными кадрами и улучшение менеджмента в системе образования.

"Создается республиканский кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" из числа лучших педагогов страны. Самых сильнейших планируем направлять на зарубежные стажировки по программе "Болашак". Это еще один шаг к реализации поставленных главой государства задач", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

В Минпросвещения РК уточнили, что на 3-6 месячные зарубежные стажировки по программе "Болашак" будут отправлять действующих, сильных и опытных руководителей организаций образования.

Как отмечается, на встрече Бейсембаев и Лич обсудили вопросы повышения квалификации педагогов английского языка в казахстанских школах, их профессионального развития, а также оценки качества знаний, развития цифровых технологий и инклюзивного образования.

В заключение министр поблагодарил посла, отметив важность двустороннего развития.

Проект "1000 лидеров изменений в образовании" разрабатывается по поручению главы государства по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. Цель – отбор и подготовка лидеров-профессионалов, готовых к управлению в быстро изменяющихся условиях. Данный проект запущен в пилотном режиме.

Материал по теме

Размеры надбавок к зарплате педагогов озвучили в Минпросвещения РК

Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали, что в стране трудится свыше 350 тыс. педагогов, из них более 220 тыс. – получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации. Подробнее о размере надбавок можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

Дым
"Поставить крест на неэффективных решениях" – общественники о запрете вейпов в Казахстане
В АНПЗ заявили, что не ограничивали поставки газа в соседние области
АНПЗ: поставки газа в две области Казахстана не ограничивали
Какие социально значимые продукты подешевели в Казахстане
Какие социально значимые продукты продолжают дешеветь в Казахстане
Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Ирландия Гани Бейсембаев Образование Великобритания Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления