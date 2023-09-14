Лучших казахстанских педагогов будут отправлять на стажировки за рубеж

В Казахстане создается республиканский кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" из числа лучших педагогов страны. Об этом 14 сентября 2023 года рассказал министр просвещения РК Гани Бейсембаев на встрече с послом Великобритании и Северной Ирландии Кэти Лич, сообщает Zakon.kz.

Глава Минпросвещения РК отметил, что одной из приоритетных задач министерства остается обеспечение организаций образования высоковалифицированными кадрами и улучшение менеджмента в системе образования.

"Создается республиканский кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" из числа лучших педагогов страны. Самых сильнейших планируем направлять на зарубежные стажировки по программе "Болашак". Это еще один шаг к реализации поставленных главой государства задач", – подчеркнул Гани Бейсембаев.

В Минпросвещения РК уточнили, что на 3-6 месячные зарубежные стажировки по программе "Болашак" будут отправлять действующих, сильных и опытных руководителей организаций образования.

Как отмечается, на встрече Бейсембаев и Лич обсудили вопросы повышения квалификации педагогов английского языка в казахстанских школах, их профессионального развития, а также оценки качества знаний, развития цифровых технологий и инклюзивного образования.

В заключение министр поблагодарил посла, отметив важность двустороннего развития.

Проект "1000 лидеров изменений в образовании" разрабатывается по поручению главы государства по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. Цель – отбор и подготовка лидеров-профессионалов, готовых к управлению в быстро изменяющихся условиях. Данный проект запущен в пилотном режиме.

Материал по теме Размеры надбавок к зарплате педагогов озвучили в Минпросвещения РК

Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали, что в стране трудится свыше 350 тыс. педагогов, из них более 220 тыс. – получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации. Подробнее о размере надбавок можете узнать по ссылке выше.