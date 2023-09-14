Лучших казахстанских педагогов будут отправлять на стажировки за рубеж
Глава Минпросвещения РК отметил, что одной из приоритетных задач министерства остается обеспечение организаций образования высоковалифицированными кадрами и улучшение менеджмента в системе образования.
"Создается республиканский кадровый резерв "1000 лидеров изменений в образовании" из числа лучших педагогов страны. Самых сильнейших планируем направлять на зарубежные стажировки по программе "Болашак". Это еще один шаг к реализации поставленных главой государства задач", – подчеркнул Гани Бейсембаев.
В Минпросвещения РК уточнили, что на 3-6 месячные зарубежные стажировки по программе "Болашак" будут отправлять действующих, сильных и опытных руководителей организаций образования.
Как отмечается, на встрече Бейсембаев и Лич обсудили вопросы повышения квалификации педагогов английского языка в казахстанских школах, их профессионального развития, а также оценки качества знаний, развития цифровых технологий и инклюзивного образования.
В заключение министр поблагодарил посла, отметив важность двустороннего развития.
Проект "1000 лидеров изменений в образовании" разрабатывается по поручению главы государства по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. Цель – отбор и подготовка лидеров-профессионалов, готовых к управлению в быстро изменяющихся условиях. Данный проект запущен в пилотном режиме.
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Ранее в Министерстве просвещения РК рассказали, что в стране трудится свыше 350 тыс. педагогов, из них более 220 тыс. – получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации. Подробнее о размере надбавок можете узнать по ссылке выше.