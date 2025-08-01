Минпросвещения утвердило концептуальные подходы отбора педагогов в кадровый резерв

Министр просвещения приказом от 18 июня 2025 года утвердил концептуальные подходы отбора, подготовки лидеров изменений в образовании и формирования Республиканского кадрового резерва, сообщает Zakon.kz.

Концептуальные подходы предусматривают системный подход: анализ текущего состояния управленческого потенциала организаций образования, выявление и отбор в Республиканский кадровый резерв с учетом потребностей регионов, целенаправленная подготовка и стажировка резервистов. Комплекс взаимосвязанных механизмов включает объективную и прозрачную процедуру оценки результатов обучения, наставничество и сопровождение.

Ключевой результат комплексного подхода – республиканский кадровый резерв, формируемый уполномоченным органом в области образования.

В состав кадрового резерва входят педагоги организаций среднего образования, обладающие стратегическим мышлением, навыками трансформационного лидерства и готовностью к внедрению изменений.

Данный механизм будет регулировать порядок отбора, подготовки лидеров изменений в образовании и формирования кадрового резерва и носит рекомендательный характер.

Предусмотрено, что на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей уполномоченного органа и организации публикуется объявление об этапах отбора, подготовки лидеров изменений в образовании и формирования Кадрового резерва, сроках приема заявлений и перечня предоставляемых документов, который включает в себя следующие документы:

документ, удостоверяющий личность, или электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

копия документа об образовании и/или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку;

копии приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории, удостоверения;

справка с места работы, послужной список, заверенные подписью и печатью кадровой службы.

Отбор и подготовка предусматривают следующие этапы:

отбор и тестирование на оценку компетенций;

обучение с оцениванием;

стажировка;

итоговое оценивание;

формирование кадрового резерва.

Кандидаты для участия в отборе подают заявление и загружают документы в сроки, указанные в объявлении.

Организация в течение 30 календарных дней рассматривает поступившие документы кандидатов на соответствие Типовым квалификационным характеристикам.

Кадровая служба органа управления образованием, уполномоченного органа соответствующей сферы направляет в Уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам или его территориальные подразделения запрос о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения, запрещающее трудоустройство.

При выявлении сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения кандидат отстраняется на любом этапе.

По завершении приема документов кандидатов организация направляет список для проведения тестирования на оценку компетенций в уполномоченный орган. Уполномоченный орган направляет список кандидатов, допущенных на тестирование, в управления образования областей, городов республиканского значения и столицы.

Органы управления образованием обеспечивают участие кандидатов на всех этапах отбора и подготовки.

Для прохождения тестирования кандидаты проходят инструктаж, получают логин, пароль.

Тестирование проводится организацией в офлайн или онлайн формате.

Продолжительность тестирования определяется организацией. Результаты тестирования обрабатываются автоматически и направляются на электронную почту кандидата.

По результатам тестирования формируется ранжированный список кандидатов, рекомендованных к обучению. Данный список направляется в уполномоченный орган, управления образования для координации направления кандидатов на обучение.

Кандидатам, не прошедшим процедуры оценивания на любом этапе подготовки, выдается справка о прослушивании курса по форме, установленной организацией.

Организация проводит заслушивание с полным анализом итогов оценивания с кандидатами, не прошедшими на следующий уровень обучения, внешнее итоговое оценивание.

По результатам итогового оценивания организация:

выдает сертификат о завершении курса;

направляет в уполномоченный орган списки кандидатов на проведение собеседования.

Комиссия проводит собеседование с кандидатами, успешно завершившими внешнее итоговое оценивание, и принимает решение по утверждению списка педагогов, зачисленных в кадровый резерв.

Заседание комиссии сопровождается аудио- и видеозаписью, которые хранятся в Уполномоченном органе в течение одного года.

На основании протокола комиссии уполномоченный орган издает приказ о зачислении кандидатов в Республиканский кадровый резерв.

Кандидатам, зачисленным в кадровый резерв, уполномоченный орган выдает сертификат по форме.

Список педагогов кадрового резерва публикуется на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей организации и Ууолномоченного органа.

Срок пребывания в кадровом резерве составляет два года.

Исключение педагогов из кадрового резерва осуществляется уполномоченным органом в случаях:

занятия вакантной должности первого руководителя или заместителя руководителя;

подачи резервистом заявления об исключении из кадрового резерва;

нарушения порядка и условий зачисления в кадровый резерв, установленных Правилами;

совершение коррупционного преступления или уголовного правонарушения;

в случае наличия медицинских противопоказаний, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учетев организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, наркологическую помощь населению;

смерти резервиста;

запрета на педагогическую деятельность в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда или медицинским заключением.

Как отмечается, включение в кадровый резерв имеет ряд преимуществ для претендентов:

приоритетное приглашение на руководящие должности;

возможность назначения на руководящую должность без прохождения конкурса;

доступ к карьерному росту через участие в инновационных проектах, программах, разработке и экспертизе нормативных правовых документов.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.