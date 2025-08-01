Минпросвещения утвердило концептуальные подходы отбора педагогов в кадровый резерв
Концептуальные подходы предусматривают системный подход: анализ текущего состояния управленческого потенциала организаций образования, выявление и отбор в Республиканский кадровый резерв с учетом потребностей регионов, целенаправленная подготовка и стажировка резервистов. Комплекс взаимосвязанных механизмов включает объективную и прозрачную процедуру оценки результатов обучения, наставничество и сопровождение.
Ключевой результат комплексного подхода – республиканский кадровый резерв, формируемый уполномоченным органом в области образования.
В состав кадрового резерва входят педагоги организаций среднего образования, обладающие стратегическим мышлением, навыками трансформационного лидерства и готовностью к внедрению изменений.
Данный механизм будет регулировать порядок отбора, подготовки лидеров изменений в образовании и формирования кадрового резерва и носит рекомендательный характер.
Предусмотрено, что на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей уполномоченного органа и организации публикуется объявление об этапах отбора, подготовки лидеров изменений в образовании и формирования Кадрового резерва, сроках приема заявлений и перечня предоставляемых документов, который включает в себя следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, или электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- копия документа об образовании и/или документ, подтверждающий педагогическую переподготовку;
- копии приказа о присвоении (подтверждении) квалификационной категории, удостоверения;
- справка с места работы, послужной список, заверенные подписью и печатью кадровой службы.
Отбор и подготовка предусматривают следующие этапы:
- отбор и тестирование на оценку компетенций;
- обучение с оцениванием;
- стажировка;
- итоговое оценивание;
- формирование кадрового резерва.
Кандидаты для участия в отборе подают заявление и загружают документы в сроки, указанные в объявлении.
Организация в течение 30 календарных дней рассматривает поступившие документы кандидатов на соответствие Типовым квалификационным характеристикам.
Кадровая служба органа управления образованием, уполномоченного органа соответствующей сферы направляет в Уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам или его территориальные подразделения запрос о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения, запрещающее трудоустройство.
При выявлении сведений о совершении коррупционного преступления или уголовного правонарушения кандидат отстраняется на любом этапе.
По завершении приема документов кандидатов организация направляет список для проведения тестирования на оценку компетенций в уполномоченный орган. Уполномоченный орган направляет список кандидатов, допущенных на тестирование, в управления образования областей, городов республиканского значения и столицы.
Органы управления образованием обеспечивают участие кандидатов на всех этапах отбора и подготовки.
Для прохождения тестирования кандидаты проходят инструктаж, получают логин, пароль.
Тестирование проводится организацией в офлайн или онлайн формате.
Продолжительность тестирования определяется организацией. Результаты тестирования обрабатываются автоматически и направляются на электронную почту кандидата.
По результатам тестирования формируется ранжированный список кандидатов, рекомендованных к обучению. Данный список направляется в уполномоченный орган, управления образования для координации направления кандидатов на обучение.
Кандидатам, не прошедшим процедуры оценивания на любом этапе подготовки, выдается справка о прослушивании курса по форме, установленной организацией.
Организация проводит заслушивание с полным анализом итогов оценивания с кандидатами, не прошедшими на следующий уровень обучения, внешнее итоговое оценивание.
По результатам итогового оценивания организация:
- выдает сертификат о завершении курса;
- направляет в уполномоченный орган списки кандидатов на проведение собеседования.
Комиссия проводит собеседование с кандидатами, успешно завершившими внешнее итоговое оценивание, и принимает решение по утверждению списка педагогов, зачисленных в кадровый резерв.
Заседание комиссии сопровождается аудио- и видеозаписью, которые хранятся в Уполномоченном органе в течение одного года.
На основании протокола комиссии уполномоченный орган издает приказ о зачислении кандидатов в Республиканский кадровый резерв.
Кандидатам, зачисленным в кадровый резерв, уполномоченный орган выдает сертификат по форме.
Список педагогов кадрового резерва публикуется на официальном интернет-ресурсе, официальных аккаунтах социальных сетей организации и Ууолномоченного органа.
Срок пребывания в кадровом резерве составляет два года.
Исключение педагогов из кадрового резерва осуществляется уполномоченным органом в случаях:
- занятия вакантной должности первого руководителя или заместителя руководителя;
- подачи резервистом заявления об исключении из кадрового резерва;
- нарушения порядка и условий зачисления в кадровый резерв, установленных Правилами;
- совершение коррупционного преступления или уголовного правонарушения;
- в случае наличия медицинских противопоказаний, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учетев организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, наркологическую помощь населению;
- смерти резервиста;
- запрета на педагогическую деятельность в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда или медицинским заключением.
Как отмечается, включение в кадровый резерв имеет ряд преимуществ для претендентов:
- приоритетное приглашение на руководящие должности;
- возможность назначения на руководящую должность без прохождения конкурса;
- доступ к карьерному росту через участие в инновационных проектах, программах, разработке и экспертизе нормативных правовых документов.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.