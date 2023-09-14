Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие социально значимые продукты продолжают дешеветь в Казахстане

Какие социально значимые продукты подешевели в Казахстане Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики поделилось свежей информацией о ценах на социально значимые продукты в Казахстане. В целом продовольственные товары из этого списка продолжают дешеветь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 14 сентября, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты питания в стране снизились на 0,1%, однако в целом с начала года повысились на 6,2%.

Согласно информации статистиков, в стране продолжает дешеветь лук (-2,8%). Также упали в цене картофель (-1,2%), гречка (-0,9%), подсолнечное масло (-0,8%), соль (-0,6%), сахар (-0,5%), капуста (-0,4%) и морковь (-0,2%).

Цены на социально значимые товары в Казахстане

Инфографика Бюро национальной статистики

За неделю подорожали яйца (+0,9%), рис (+0,8%), масло (+0,4%), а также говядина, курятина и творог (-0,1%). Цены на хлеб, макароны, молоко, кефир и муку не изменились.

На прошлой неделе статистики также рапортовали о падении цен на лук и картофель, вместе с тем указывая на медленный, но верный рост стоимости мяса, риса и яиц.

Читайте также

Дым
"Поставить крест на неэффективных решениях" – общественники о запрете вейпов в Казахстане
В АНПЗ заявили, что не ограничивали поставки газа в соседние области
АНПЗ: поставки газа в две области Казахстана не ограничивали
Никита Дробны
Бюро национальной статистики
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления