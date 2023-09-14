Какие социально значимые продукты продолжают дешеветь в Казахстане

Бюро национальной статистики поделилось свежей информацией о ценах на социально значимые продукты в Казахстане. В целом продовольственные товары из этого списка продолжают дешеветь, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 14 сентября, за прошедшую неделю цены на социально значимые продукты питания в стране снизились на 0,1%, однако в целом с начала года повысились на 6,2%.

Согласно информации статистиков, в стране продолжает дешеветь лук (-2,8%). Также упали в цене картофель (-1,2%), гречка (-0,9%), подсолнечное масло (-0,8%), соль (-0,6%), сахар (-0,5%), капуста (-0,4%) и морковь (-0,2%).

Инфографика Бюро национальной статистики

За неделю подорожали яйца (+0,9%), рис (+0,8%), масло (+0,4%), а также говядина, курятина и творог (-0,1%). Цены на хлеб, макароны, молоко, кефир и муку не изменились.



На прошлой неделе статистики также рапортовали о падении цен на лук и картофель, вместе с тем указывая на медленный, но верный рост стоимости мяса, риса и яиц.