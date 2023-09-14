"Поставить крест на неэффективных решениях" – общественники о запрете вейпов в Казахстане

В Алматы прошло обсуждение полного запрета обращения электронных систем потребления никотина. В ходе мероприятия свое мнение по вопросу высказали известные общественные деятели, передает Zakon.kz.

"Круглый стол" собрал вокруг себя представителей некоммерческих общественных организаций, в частности, Ассоциации экологических организаций, Национальной ассоциации по снижению вреда факторов риска для здоровья человека "Денсаулық", Ассоциации "Национальная лига потребителей Казахстана", Сообщества Tastau.qaz, Ассоциации "КазАлкоТабак", Ассоциации выпускников детских домов.

На повестке дня встали вопросы нецелесообразности запретов, важности учета альтернативных мнений и ответственности за принятие неэффективных решений.

Свой комментарий по итогам обсуждения дал президент ОЮЛ "Ассоциация выпускников детских домов Казахстана" Рафаэль Гасанов.

"Минздрав, который должен пропагандировать ЗОЖ, поддерживать снижение табакокурения, за счет спорного, но удобного для бездействия мнения в отдельных кругах о вреде вейпов больше ничего не придумал, как лоббировать запрет, который приведет к полной потере контроля и развитию контрафакта", - считает спикер.

Гасанов привел в пример малоэффективный, по его мнению, запрет курения кальянов.

"Думаю, что надо, наконец, поставить крест на неэффективных решениях, создающих нам только проблемы", - заявил общественник.

В качестве альтернативы он предложил введение жестких требований к продукции, усиление контроля и наказаний для нарушителей.

Вместе с тем, по словам основателя сообщества о снижении вреда курения Tastau.qaz Татьяны Фоминовой, вейпы и системы нагревания табака, конечно, неполезны для здоровья, но это не значит, что казахстанцев нужно лишать права выбора между ними и сигаретами. Тем более что сторонники запрета, мотивируя такие меры вовлеченностью подростков, не учитывают, что вейпы, равно как и сигареты, алкоголь вовсе не предназначены для несовершеннолетних потребителей. Свою точку зрения блогер отразила в петиции, которую поддержали 100 тыс. человек.

Против неэффективного запрета высказался и глава Ассоциации KazSpirits Дмитрий Жуков:

"Запрет не убережет подростков от никотиновой продукции – вейпы просто будут продаваться подпольно. Рынок заполонят опасные подделки, качество которых невозможно проконтролировать".

Председатель ассоциации "Лига потребителей" Светлана Романовская сделала акцент на следующем: что угодно, вплоть до запрещенных веществ, можно найти через интернет, мессенджеры. Посему исчезновение устройств с прилавков лишь спровоцирует рост контрабанды.

Другие участники оказались с ней солидарны и выразили уверенность в том, что закон заведомо неисполним, а для понимания сложившейся ситуации необходимо проведение соответствующих исследований.

Что касается подростков, активисты призвали родителей взять ответственность за их поведение, увлечения и траты на себя, не пытаясь перекладывать ее на бизнес.

Председатель ассоциации "Денсаулык" Бахыт Туменова провела историческую аналогию – "сухой закон" в СССР. В тот период, утверждает эксперт, токсикологические отделения были переполнены людьми, получившими тяжелые отравления после употребления суррогатного спирта. Она также добавила, что зависимости, к коим относится и курение, бесполезно лечить табуированием.

Дискуссия завершилась принятием резолюции, в тексте которой участники "круглого стола" обратились к главе государства и депутатам Парламента с просьбой обратить внимание на необходимость пересмотра решения о запрете продукции и принятия мер по жесткому регулированию ее обращения.

К слову, ранее президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества страны отметил, что предприниматели не должны выступать в роли жалобщиков и просителей, а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата.