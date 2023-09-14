Казахстанцев рассмешил билборд, перекрывший тротуар
Ролик, снятый на пересечении улиц Пушкина – Сыпатаева, опубликовали в одном из жаркентских Instagram-пабликов.
"Короче, это в Жаркенте. Идешь и тут придется чуть-чуть нагнуться (чтобы идти дальше. – Прим. ред.) Что там?" – говорит автор на видео.
Чтобы идти дальше по тротуару, на котором установили рекламный билборд, местному жителю даже пришлось чуть-чуть пригнуться.
В комментариях казахстанцы соревновались друг с другом в остроумии:
- "Трэш!"
- "Круто!"
- "Просто слов нет".
- "Смешно и грешно".
- "Это Жаркент, детка! Не могу!"
- "У нас в Талдыке такого прикола дофига".
- "Это, чтобы вы не забывали, где живете".
- "Нужно было сделать вырез для человека".
- "Надо было немного ниже опустить, что вы".
- "Почему так высоко? Надо было пониже установить".
- "Равшанамана и Жамшутамана приехали работать в Жаркент".
- "Это, чтобы люди не зависали в телефонах и немного размялись".
- "Надо было пониже и с дверью поставить. И надпись "закрывайте за собой дверь".
- "Интересно, что они в это время курили? Мда уж... Жаркент не перестает удивлять".
- "Комментарии – огонь! От души посмеялась! В этом случае точно: "Куда смотрит акимат?"
- "Это, как лежачий полицейский, чтобы на телефон постоянно не смотрели. Предупреждает, что есть опасность".
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в акимат Панфиловского района.
"Билборд, расположенный по ул. Сыпатаева угол ул. Пушкина, перекрывавший тротуар, демонтирован. Теперь пешеходы могут передвигаться по данному тротуару беспрепятственно", – заверил пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Ханагат.
Также в ведомстве предоставили фотографии с места, где ранее был установлен рекламный билборд.
Фото: пресс-служба акимата Панфиловского района Жетысуской области
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