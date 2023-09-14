Казахстанцев рассмешил билборд, перекрывший тротуар

Накануне, 13 сентября 2023 года, в социальных сетях распространили видео, которое от души позабавило пользователей Казнета. Дело в том, что житель Жаркента снял на видео рекламный билборд, который установили посреди тротуара, сообщает Zakon.kz.

Ролик, снятый на пересечении улиц Пушкина – Сыпатаева, опубликовали в одном из жаркентских Instagram-пабликов.

"Короче, это в Жаркенте. Идешь и тут придется чуть-чуть нагнуться (чтобы идти дальше. – Прим. ред.) Что там?" – говорит автор на видео.

Чтобы идти дальше по тротуару, на котором установили рекламный билборд, местному жителю даже пришлось чуть-чуть пригнуться.

В комментариях казахстанцы соревновались друг с другом в остроумии:

"Трэш!"

"Круто!"

"Просто слов нет".

"Смешно и грешно".

"Это Жаркент, детка! Не могу!"

"У нас в Талдыке такого прикола дофига".

"Это, чтобы вы не забывали, где живете".

"Нужно было сделать вырез для человека".

"Надо было немного ниже опустить, что вы".

"Почему так высоко? Надо было пониже установить".

"Равшанамана и Жамшутамана приехали работать в Жаркент".

"Это, чтобы люди не зависали в телефонах и немного размялись".

"Надо было пониже и с дверью поставить. И надпись "закрывайте за собой дверь".

"Интересно, что они в это время курили? Мда уж... Жаркент не перестает удивлять".

"Комментарии – огонь! От души посмеялась! В этом случае точно: "Куда смотрит акимат?"

"Это, как лежачий полицейский, чтобы на телефон постоянно не смотрели. Предупреждает, что есть опасность".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в акимат Панфиловского района.

"Билборд, расположенный по ул. Сыпатаева угол ул. Пушкина, перекрывавший тротуар, демонтирован. Теперь пешеходы могут передвигаться по данному тротуару беспрепятственно", – заверил пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Ханагат.

Также в ведомстве предоставили фотографии с места, где ранее был установлен рекламный билборд.

Фото: пресс-служба акимата Панфиловского района Жетысуской области

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