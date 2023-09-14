Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцев рассмешил билборд, перекрывший тротуар

Казахстанцев рассмешил билборд, перекрывший тротуар Фото: скриншот видео
Накануне, 13 сентября 2023 года, в социальных сетях распространили видео, которое от души позабавило пользователей Казнета. Дело в том, что житель Жаркента снял на видео рекламный билборд, который установили посреди тротуара, сообщает Zakon.kz.

Ролик, снятый на пересечении улиц Пушкина – Сыпатаева, опубликовали в одном из жаркентских Instagram-пабликов.

"Короче, это в Жаркенте. Идешь и тут придется чуть-чуть нагнуться (чтобы идти дальше. – Прим. ред.) Что там?" – говорит автор на видео.

Чтобы идти дальше по тротуару, на котором установили рекламный билборд, местному жителю даже пришлось чуть-чуть пригнуться.

В комментариях казахстанцы соревновались друг с другом в остроумии:

  • "Трэш!"
  • "Круто!"
  • "Просто слов нет".
  • "Смешно и грешно".
  • "Это Жаркент, детка! Не могу!"
  • "У нас в Талдыке такого прикола дофига".
  • "Это, чтобы вы не забывали, где живете".
  • "Нужно было сделать вырез для человека".
  • "Надо было немного ниже опустить, что вы".
  • "Почему так высоко? Надо было пониже установить".
  • "Равшанамана и Жамшутамана приехали работать в Жаркент".
  • "Это, чтобы люди не зависали в телефонах и немного размялись".
  • "Надо было пониже и с дверью поставить. И надпись "закрывайте за собой дверь".
  • "Интересно, что они в это время курили? Мда уж... Жаркент не перестает удивлять".
  • "Комментарии – огонь! От души посмеялась! В этом случае точно: "Куда смотрит акимат?"
  • "Это, как лежачий полицейский, чтобы на телефон постоянно не смотрели. Предупреждает, что есть опасность".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в акимат Панфиловского района.

"Билборд, расположенный по ул. Сыпатаева угол ул. Пушкина, перекрывавший тротуар, демонтирован. Теперь пешеходы могут передвигаться по данному тротуару беспрепятственно", – заверил пресс-секретарь акима Панфиловского района Нурбол Ханагат.

Также в ведомстве предоставили фотографии с места, где ранее был установлен рекламный билборд.

Казахстанцев рассмешил рекламный билборд, установленный в Жаркенте

Фото: пресс-служба акимата Панфиловского района Жетысуской области

Материал по теме

Казахстанцев рассмешила лопата, закатанная в асфальт

В начале июня 2023 года на просторах Казнета появилась фотография, на кадрах которой по трассе лопату закатали в асфальт. Автор поинтересовался у читателей, где могло это произойти. Комментаторы с юмором отнеслись к подобному ребусу. Подробности можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

штормовое предупреждение
На большей части Казахстана ожидаются гроза, туман и заморозки
Дым
"Поставить крест на неэффективных решениях" – общественники о запрете вейпов в Казахстане
В АНПЗ заявили, что не ограничивали поставки газа в соседние области
АНПЗ: поставки газа в две области Казахстана не ограничивали
Динара Халдарова
Жетысуская область Жаркент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Три города в Казахстане могут превратиться в села
Три казахстанских города могут превратиться в села
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Водители массово отправляют на ремонт китайские авто
Ерке Есмахан обратилась к Raim
Есмахан обратилась к Raim
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Счастливые перемены в судьбе предрекают астрологи двум знакам зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления