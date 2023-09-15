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"Казахский Моцарт" выступил с концертом в Алматы

В Алматы прошла лекция-концерт квантовой физики и авангардной музыки Рахат-Би Абдысагина Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Центре инновационного творчества города Алматы прошла лекция-концерт квантовой физики и авангардной музыки Рахат-Би Абдысагина, лауреата государственной премии "Дарын", обладателя Кубка президента РК "Ең дарынды өнерпазға", победителя Национального проекта "100 новых лиц Казахстана".

Известный казахстанский композитор, пианист и магистр искусствоведческих наук Рахат-Би Абдысагин в апреле 2023 года побывал в Великобритании по приглашению научного сообщества, в Оксфорде и Кембридже.

В колледже Вулфсон Оксфордского университета он выступил с докладом "Квантовая физика и Авангардная музыка" на научном семинаре физиков, чем вызвал к себе немалый интерес ученых.

В Алматы прошла лекция-концерт квантовой физики и авангардной музыки Рахат-Би Абдысагина

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В родном городе творчество Рахат-Би Абдысагина занимает особое место, его часто называют "казахским Моцартом".

Высокий интерес вызвал проект Рахата-Би о метафорических корреляциях между квантовой физикой и современной академической музыкой среди школьников города.

В Алматы прошла лекция-концерт квантовой физики и авангардной музыки Рахат-Би Абдысагина

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По многочисленным просьбам поклонников среди школьников города Рахат-Би порадовал концертом, в котором приняли участие более 300 одаренных школьников Алматы. На сцене много говорили о музыке, проекте Квантовой физики и Авангардной музыки, по мнению зрителей эта встреча значительно обогатила их представление о взаимосвязи науки и музыки.

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