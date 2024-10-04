В Алматы ветераны педагогического труда насладились монооперой в исполнении Шахимардана Абилова

В Алматы на сцене Казахского национального театра оперы и балета им. Абая состоялся творческий вечер народного артиста, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии Республики Казахстан профессора Шахимардана Абилова.

Мероприятие, приуроченное ко Дню учителя, организовано акиматом города Алматы.

Шахимардан Абилов порадовал ценителей высокого искусства исполнением монооперы "Толық адам, ой толғау, хакім Абай". Послушать известного исполнителя пришли заслуженные ветераны педагогического труда и известные артисты.

Фото: акимат города Алматы

Моноопера "Толық адам, ой толғау, хакім Абай" представляет собой глубокое и проникновенное музыкальное произведение, основанное на вечных стихах и философских трудах Абая Кунанбаева. Каждый номер монооперы – это отдельная глава в философском наследии Абая, в которой через музыку и голос передаются его мысли о месте человека в мире, о важности образования, мудрости и духовной чистоты.

Фото: акимат города Алматы

"Свое творчество я в большой степени посвящаю подрастающему поколению, ведь в нем заключено наше будущее. Буду счастлив, если дети действительно поймут и полюбят творчество великого Абая", – сказал Шахимардан Абилов.

Фото: акимат города Алматы

Творчество артиста известно далеко за пределами Казахстана. Он выступал на самых престижных сценах мира, таких как зал Плейель в Париже, Винченсо, Берлин, Тель-Авив, малый зал Московской консерватории имени Чайковского. А его выступление с королевским камерным оркестром в концертном зале Barbican в Лондоне получило широкую известность.