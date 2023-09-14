В акимате Туркестанской области открылась библиотека

В Туркестане, в рамках проекта "Открытая библиотека в открытом акимате", заработал передвижной книжный пункт. В его открытии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев, государственные служащие и библиотекари.

"В "Открытый акимат" приходит много людей со своими проблемами и просьбами. Думаю, и госслужащим, и посетителям такая инициатива будет на пользу. Выражаю благодарность коллективу библиотеки "Фараб" за реализацию идеи. Услугами книжного пункта могут пользоваться госслужащие, посетители "Открытого акимата", жители этой территории. Можно оставить просьбу о том, какая книга нужна. Глава области Дархан Амангельдиевич поддержал эту инициативу и поручил создать список книг, нужных для госслужащих, - мотивационных, деловых, психологических. Для этого предусмотрены специальные средства. Такие книжные уголки нужно открывать и в акиматах районов и городов. Интернет, конечно, это хорошо, но нам нужно сохранить традиционный процесс чтения и создать комфортную среду", - сказал заместитель акима области.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Передвижной книжный пункт состоит из двух отделов. Первый называется "Открытый фонд".

Второй - "Основной фонд", где созданы условия для чтения. Посетители библиотеки могут купить тут воду для питья и напитки. На книжных полках в "Открытом акимате" сейчас около 1000 книг - мотивационные, художественные, психологические, исторические, религиоведческие.

Есть книга из козьей кожи, изготовленная местным мастером Жанболатом Суюмбаем, со "Словами назидания" Абая. Ппредставлена копия труда "Диван-и-Хикмет", которую сотрудники библиотеки изготовили из пергаментной бумаги. Можно увидеть образец старинной надписи Кул-тегина. Предусмотрена возможность доставки необходимых книг из областной библиотеки в кратчайшие сроки по запросу читателей. Об этом сообщила директор универсальной научной библиотеки "Фараб" Жанат Шардарбекова.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Для 396 библиотек области с начала года приобретено около 40 тысяч книг. Фонды продолжат пополнять.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Целью проекта по открытию книжного пункта является укрепление связей между властью и населением через культуру, духовность, формирование культуры чтения среди жителей, повышение доступа государственных служащих к книгам из библиотечного фонда.