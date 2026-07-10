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События

В Туркестанской области открыли два новых Дома культуры с библиотеками

два новых дома культуры, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:53 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В Туркестанской области продолжается системная работа по развитию социальной и культурной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в регионе реализуются проекты, направленные на повышение качества жизни сельского населения и укрепление культурного потенциала.

В рамках этой работы в Сарыагашском и Келесском районах введены в эксплуатацию два современных Дома культуры с библиотеками. В церемониях открытия принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, поздравивший жителей с долгожданным событием.

два новых дома культуры, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Культура – это духовная опора нации и зеркало нашей государственности. С момента образования Туркестанской области завершено строительство 26 домов культуры и клубов. Новые объекты станут центрами духовной жизни, творчества и развития молодежи", – отметил глава региона.

В селе Мадениет Тегисшильского сельского округа Сарыагашского района открыт Дом культуры на 75 мест с библиотекой. На его строительство из областного бюджета было выделено 291 млн тенге. В здании предусмотрены зрительный зал, библиотека, кабинеты для творческих кружков и служебные помещения.

два новых дома культуры, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Стоит отметить, что в 2024 году село Мадениет заняло второе место в областном конкурсе "Образцовое село". Кроме того, за счет областного бюджета здесь была построена детская спортивно-игровая площадка стоимостью 31 млн тенге.

два новых дома культуры, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В этот же день в селе Жузимдик Келесского района состоялось открытие нового Дома культуры на 149 мест с библиотекой. Современный объект включает зрительный зал, библиотеку, конференц-зал, хореографический кабинет, помещения для творческих кружков и административные кабинеты. Здесь созданы все условия для проведения культурно-массовых мероприятий, развития творческих коллективов и организации досуга жителей.

два новых дома культуры, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По словам акима области, особое внимание в регионе уделяется развитию культурной сферы. На сегодняшний день в Сарыагашском районе введены в эксплуатацию пять Домов культуры, в Келесском – четыре. Кроме того, до конца текущего года планируется завершить строительство районного музея в Келесском районе.

После торжественных церемоний Нуралхан Кушеров вместе со старейшинами сел перерезал символические ленты, официально открыв новые объекты, которые станут важными центрами общественной и культурной жизни местных жителей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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