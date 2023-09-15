Как укрепить обороноспособность Казахстана

Эксперт Лариса Медведева отмечает, что военные конфликты в мире не утихают, несмотря на все дипломатические усилия, предпринимаемые международными организациями и странами-миротворцами. Не снижается число военных переворотов и попыток вооруженного захвата власти.

По ее словам, мировая ситуация вынуждает каждое государство, даже не вовлеченное в войны, всегда иметь высокий уровень обороноспособности. Именно поэтому в очередном Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание развитию оборонно-промышленного комплекса, отметив, что именно он играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности государства

Множество военных конфликтов и новые лидеры по импорту вооружений

В эпоху наступившей турбулентности весь мир вступил в гонку вооружений, и ее причины вполне объяснимы. В частности, исследователи из Университета Уппсалы насчитали 112 вооруженных столкновений с участием государств всего за полгода – с января по июнь 2022 года. И за прошедшее с этого исследования время в мире не стало спокойнее.

Медведева уточняет: в целом, общие мировые военные расходы в 2022 году увеличились на 3,7% в реальном выражении, достигнув нового максимума в 2 240 млрд долларов. Ассигнования на оборонку в Европе выросли самым резким образом в годовом исчислении по меньшей мере за последние 30 лет. По самым свежим цифрам о глобальных военных расходах от Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2022 году в первой тройке были США, Китай и Россия: на их долю выпало 56% от общемирового объема.

Постепенно, но уверенно врывается в когорту лидеров Европейский союз. Пусть объем международных поставок основных видов вооружений в 2018-22 гг. был на 5,1% ниже, чем в 2013-17 гг., однако импорт европейскими государствами в период 2018-22 гг. показал квантовый скачок по сравнению с периодом 2013-2017 гг., повысившись на 47%.

"Несмотря на то, что поставки оружия во всем мире сократились, поставки в Европу резко возросли из-за напряженности в отношениях между Россией и большинством других европейских государств", – отметил Питер Д. Веземан, старший научный сотрудник Программы поставок оружия SIPRI.

По его словам, после начала российско-украинского военного конфликта европейские государства хотят импортировать больше оружия и быстрее, при этом продолжается стратегическая конкуренция в других местах: импорт оружия в Восточную Азию увеличился, а на Ближний Восток по-прежнему остается на высоком уровне.

За этот период в связи с объективными факторами крупным импортером оружия стала Украина, заняв 14 место в рейтинге из 40 государств.

Как говорит Медведева, у Казахстана ситуация развивалась в противоположном ключе в направлении снижения импорта оружия: в период 2018-22 гг. он упал на 22% по сравнению с периодом 2013-2017 гг.

По данным Бюро нацстатистики РК, за 2022 год Казахстан импортировал порядка 550 тонн оружия и боеприпасов на сумму более 1 млн долларов. При этом более 72% объема занимает импорт из стран СНГ, в основном из РФ.

Что есть у Казахстана?

Сейчас обстановка в регионе достаточна накаленная и трудно прогнозируемая, самое время позаботиться о повышении обороноспособности и военной мощи. Несмотря на многовекторность и миролюбивый характер нашей политики, страна должна быть самодостаточной в военном плане, учитывая текущие тенденции.

В рейтинге стран по уровню военной мощи Global Firepower Казахстан оказался на 63-м месте из 145. Индекс страны составил 1,0873 – довольно скромный показатель.

Эксперты для составления рейтинга учитывали 60 различных факторов, в числе которых уровень расходов на оборону, арсенал техники и оборудования, численность армии, количество танков, кораблей, самолетов и другой военной техники, доступ к ресурсам, нефти, углю и т. д.

Странами с самыми высокими показателями военной мощи названы США, Россия и Китай. Замкнул рейтинг Бутан.

Среди стран СНГ, помимо России, Казахстан уступает Украине, Азербайджану, Беларуси и Узбекистану. Ниже РК в рейтинге – Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

В разрезе видов вооружений Казахстан обладает следующими ресурсами: в авиации РК числится 237 летательных аппаратов – 75 боевых вертолетов, 39 самолетов-штурмовиков, 81 истребитель, 17 транспортных и 25 учебных самолетов; в сухопутных войсках – 300 танков, 5,2 тыс. боевых бронированных машин, 246 самоходных артиллерийских установок, 456 единиц буксируемой артиллерии и 407 реактивных систем залпового огня.

Неплохой задел на будущее, однако дальнейшее развитие казахстанской оборонки упирается в ряд накопившихся проблем, которые могут осложнить ход исполнения нового Послания.

Проблемы в оборонпроме

В продолжении Медведева заявляет, что фундаментальная из проблем казахстанской оборонки – это политика институтов развития и банков второго уровня в Казахстане, которые ограничены в финансировании производства оружия и военной техники. И этот вопрос неоднократно поднимался на государственном уровне.

Экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в 2022 году сказал об этом следующее:

"Дело в том, что в оборонной промышленности работают не только госпредприятия, но и частные, а также инвесторы. Получается, что по существующим соглашениям банки практически не финансируют оборонную промышленность. Это связано с ограничениями. Банкам ставят условие, чтобы привлекаемые финансы не участвовали в каких-то военных разработках. Но безопасность страны мы должны обеспечивать".

Кредитное голодание отрасли приводит к ее импортозависимости – проще закупить, чем произвести. То есть Казахстан не производит, потому что нет возможности, закупает импорт, усугубляя зависимость от иностранных поставщиков, а местные производители утрачивают стимулы к развитию еще сильнее – замкнутый круг.

В основном оружие Казахстан закупает в России и других странах постсоветского пространства, вроде бы планировалось крупномасштабная операция по приобретению бронетехники у Турции. Проблема, однако, в том, что в условиях, полыхающих на постсоветском пространстве и по всему миру множественных конфликтов, может сложиться такая ситуация, что Казахстану в какой-то момент может банально не хватить оружия, закупаемого у импортеров, а свое производство находится на весьма скромном уровне.

О превращении Казахстана в международного производителя и торговца вооружением речь, конечно же, не идет. Но в связи с объективными реалиями, в которых стремление к миру пока не способно победить стремление к войнам и конфликтам, укрепление собственной обороноспособности – одна из важных задач, стоящих перед государством на ближайшие годы. Никто не может и предположить, когда и в какой точке мира вспыхнет новый военный конфликт, который перетянет на себя импорт вооружений, поставив тем самым обороноспособность нашего государства под прямую угрозу.

Страны мира повсеместно укрепляют военную мощь и обороноспособность. Свежий пример – президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в конце августа на ежегодной конференции послов республики, напомнил, что приоритетом Елисейского дворца является усиление обороноспособности, в связи с чем страна вдвое увеличила свой военный бюджет на 2024-2030 гг., что отмечено как "беспрецедентное" наращивание бюджета французского военного ведомства.

И очевидно, что Казахстан планирует следовать глобальным трендам в оборонной политике, хотя наши возможности и потребности гораздо скромнее.

Новая оборонная политика Справедливого Казахстана

В Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу – создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

"Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий. Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств. Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса", – отметил глава государства.

Курс, провозглашенный Токаевым в оборонпроме, сводится к главному тезису – "опора на собственные силы и планомерное импортозамещение". И первым решительным шагом станет решение проблемы финансирования развития сектора в обход банковских ограничителей.

Фонд развития оборонно-промышленного комплекса: долгая история создания

Стоит отметить, что в последние годы в Казахстане всерьез задумывались о создании спецфонда по развитию оборонно-промышленного комплекса, но этот вопрос постоянно пробуксовывал на этапе реализации, и лишь сейчас ситуация сдвигается с мертвой точки.

Еще в марте 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе". В частности, пункт 3 статьи 5 гласит, что правительство РК "принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации фонда развития оборонно-промышленного комплекса, создаваемого в целях финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса".

Однако ни в 2019, ни в последующие три года фонд создан не был.

Только в конце 2022 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития во исполнение протокольного поручения Касым-Жомарта Токаева от 10 марта 2022 года №22-01-13.3 п. 1.4. опубликовало проект постановления "О создании акционерного общества "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса".

Вот что там об этом говорилось.

"Правительство Республики Казахстан постановляет:

создать акционерное общество "Фонд развития оборонно-промышленного комплекса" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале;

определить основным предметом деятельности общества финансовую поддержку отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса".



Кроме того, Министерство финансов в установленном законодательством порядке должно было выделить Министерству индустрии и инфраструктурного развития на формирование уставного капитала Фонда порядка 153 млн тенге из республиканского бюджета.

Тем не менее до настоящего времени фонд не начал работать.

Кстати, продолжает Медведева, ответственным органом за развитие оборонпрома был Департамент оборонно-промышленного комплекса при МИИР. После последних изменений в структуре правительства этими вопросами будет заниматься Министерство промышленности и строительства РК. И, скорее всего, именно теперь, после вынесения идеи о создании фонда в Послание и разделения Мининдустрии, дело пойдет на лад.

Создаваемый фонд поможет с финансированием проектов отечественных предприятий на льготных основаниях и даст толчок развитию национальных производителей и снижению зависимости от импорта. Также появится шанс на формирование экспортных возможностей для Казахстана с учетом колоссального спроса на военную продукцию в мире, который будет явно сохраняться длительное время.

Кроме того, усиление оборонного потенциала предусматривает меры государственного протекционизма и сохранения контроля государства над функционированием отрасли. Неслучайно четыре госпредприятия оборонно-промышленного комплекса в Казахстане исключены из плана приватизации на 2021-2025 гг.: АО "Семипалатинский машиностроительный завод", АО "Семей инжиниринг", ТОО "Казахстанская авиационная индустрия", ТОО "Steel manufacturing".