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Нетаньяху заявил об усилении военного давления на ХАМАС

Нетаньяху заявил об усилении военного давления на ХАМАС, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 01:17 Фото: wikimedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни его страна усилит военное и дипломатическое давление на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of Israel, об этом он сообщил в своей речи в преддверии иудейского праздника Песах.

По подсчетам премьера, Израиль уже вернул 124 заложника. Нетаньяху привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ХАМАС отклонил все предложения, которые ему предлагали.

"ХАМАС отказался от всех сделок", — подчеркнул израильский премьер.

Также он в своей речи прокомментировал угрозы властей США ввести санкции в отношении батальона "Нецах Иегуда" и сказал, что будет защищать военнослужащих. 

Ранее стало известно, что власти США и Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден. 

Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории.

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