В Кызылординской области на 9 месяцев затянули со строительством школы

В Казалинском районе Кызылординской области не успели в срок построить школу на 250 мест, сообщает Zakon.kz.

Здание нового образовательного учреждения должны были сдать в эксплуатацию еще в конце прошлого года.

Однако, как сказано в сообщении "Хабар 24", прошло уже 9 месяцев, а строительные работы завершили только на 85%. В итоге ученики вынуждены посещать другие школы села Айтеке би.

По словам специалистов, причиной стала несвоевременная поставка строительных материалов. Также выявили ошибки в работе технадзора.

После устранения недочетов строительство учебного заведения возобновили. Ввести в строй объект намерены в октябре. Наряду с этим в Казалинском районе планируют построить две комфортные школы.

Если план реализуют, то в районе все школьники будут учиться в одну смену.

"У нас есть аварийная школа в селе Жанкожи батыра. По программе "Комфортная школа" там в этом году мы начнем строительство образовательного учреждения, а в следующем году приступим к возведению аналогичного образовательного учреждения в селе Айтеке би неподалеку от школы-лицея №149". Жалгас Суйеубаев, заместитель акима Казалинского района

Ранее сообщалось, что школьные учителя из села Аккум в Туркестанской области вынуждены ежедневно выходить с ноутбуками к ближайшей трассе, чтобы заполнить электронные журналы. Это единственное место в селе, где есть интернет-сигнал.