Семейчанка родила в застрявшем лифте больницы

Жительница Семея родила в лифте областного перинатального центра. Это произошло еще 3 сентября: тогда из-за технических неполадок в лифте застряли пять беременных, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Abainewskz, в один момент у одной из них начались резкие схватки.

"Оказавшаяся рядом женщина совершила героический поступок, приняв роды прямо в лифте. По словам другой застрявшей в лифте беременной, ее мама Эльмира Жетписова работает акушеркой в этом медучреждении, но в тот момент находилась в трудовом отпуске и шла вместе с ней на партнерские роды", – говорится в сообщении.

Как стало известно, на свет появился мальчик, которого назвали Матвей.

Сегодня, 15 сентября 2023 года, в Областном перинатальном центре заявили, что инцидент с остановкой лифта произошел по техническим причинам.

"На тот момент в сопровождении акушерки беременные женщины направлялись со второго на четвертый этаж из отделения патологии в родильные палаты. Незамедлительно был вызван лифтер обслуживающей организации для устранения неполадок. В лифте во время проведения ремонтных работ находилась одна из беременных женщин, у которой уже были схватки. Благодаря оперативной работе акушерки на свет появился мальчик весом более 3 кг без каких-либо осложнений", – уточнили в больнице.

Также сказано, что мама вместе с малышом были выписаны на вторые сутки.

В заключении прописано, что лифты заменят во время капитального ремонта, который начнется в октябре 2023.

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