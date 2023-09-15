Лучшее – детям: что делает Алматы для самых юных горожан

Забота о детях - одна из приоритетных задач государства. Город как часть государства тоже не остается в стороне. Zakon.kz рассказывает, какая работа проведена алматинским акиматом за последнее время.

Образование

В текущем году в Наурызбайском районе города появился Центр инновационного творчества школьников.

Еще до того, как здание распахнуло детворе свои двери, Управление образования отчиталось о его мощностях:

375 чел. – по кружковой группе помещений;

675 чел. – единовременная вместимость;

1250 чел. – пропускная способность;

3750 чел. – охват детей в неделю.

Уютное творческое пространство предлагает дополнительное образование, которое, впрочем, позитивно сказывается на формировании личности будущих взрослых. Например, в конце июня там прошел приуроченный к Международному дню борьбы с наркотиками форум "Жизнь и наркотики несовместимы", где не взрослые поучали школьников, а школьники с энтузиазмом делились своим видением проблемы и даже предлагали пути решения.

Такой же центр чуть позже открылся в еще одном районе – Алатауском. Сообщалось, что прием заявок желающих начнется 1 сентября, а уже с середины сентября ребята смогут посещать 33 разных кружка, к примеру, войлочную мастерскую, студию кулинарии, спортивные залы, курсы актерского мастерства, музыки, арт-студию, моделирование, авиамоделирование и т.д. Вдобавок при необходимости можно позаниматься с логопедом, дефектологом, психологом. Центр будет принимать в неделю до 5 тыс. детей.

Если говорить об основном образовании, южной столицей было наконец достигнуто долгожданное, полное искоренение трехсменных школ – по словам руководителя городского управления образования Ляззат Жылкыбаевой.

Она рассказала, что в декабре 2022 года была ликвидирована последняя трехсменная школа №196 за счет строительства новой школы на 1500 мест в мкр. Мадениет в Алатауском районе.

"Для кардинального решения проблемы дефицита мест главой государства поддержана реализация Национального проекта "Комфортная школа" и поручено обеспечить переход до 2030 года на односменное обучение", - добавила спикер.

В рамках Нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы запланировано строительство 22 школ на 37 100 мест.

В продолжение темы. Недавно на встрече с акимом Ерболатом Досаевым одна из присутствующих жительниц пожаловалась на школьные автобусы, которые ездят полупустыми, хотя забирают не всех пассажиров. Досаев в ответ пообещал решить этот вопрос так, чтобы абсолютно все ученики могли пользоваться транспортом.

После череды громких скандалов, в том числе в южной столице, Министерство просвещения предложило отменить мораторий на проверки частных организаций образования и ввести лицензирование детских лагерей.

"Мы подготовили пакет изменений в законодательство и предлагаем во всех организациях образования, пусть это будет детский центр развития, детсад, школа или колледж, не имеет значения, обеспечить беспрепятственный доступ, даже если это частный бизнес. Мораторий должен быть снят", – сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Лицензирование лагерей было предложено для достижения ими соответствия необходимым требованиям по содержанию и инфраструктуре. Тем более что школу или колледж открыть без лицензии невозможно.

К слову, в Алматы проживают более 682 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, это треть от общего числа жителей. И на молодежные объекты обращается пристальное внимание. За день до начала учебного года заместитель акима города Арман Кырыкбаев совершил рабочий объезд по четырем таким: ознакомился с ходом ремонтных работ молодежного комьюнити-центра в Жетысуском районе, ходом строительства нового общежития Казахстанско-Британского технического университета, посетил Центр краткосрочного обучения актуальным профессиям и открыл общежитие Алматинского технологического университета. Тогда же стало известно, что до конца 2023-го будет запущено восемь молодежных комьюнити-центров.

Помещения разделят по зонам для TikTok, медиа, досуга, консультаций, бесед с психологом и юристом, переговоров, лекций и семинаров, обучения казахскому языку и IT.

Также чиновник посетил строящееся общежитие КБТУ и Центр краткосрочного обучения актуальным профессиям, среди которых графический дизайнер, SMM-специалист, мобилограф, кондитер, бариста, маркетолог, специалист по продажам, оператор call-центра, гид-экскурсовод и т.д. Новое общежитие обещали ввести в эксплуатацию до конца декабря текущего года.

А вот новое пристанище студентов Алматинского технологического университета уже открыто. Оно реконструировано из семейного, на еще 400 человек. Для обучающихся оборудованы компьютерные классы и комнаты отдыха, есть Wi-Fi и коворкинг-центры.

Спорт

В июне в Алматы прошел первый турнир среди детей по шоудауну – настольному теннису для людей с нарушением зрения. На площадке собрались 20 маленьких игроков из разных уголков страны.

В игре используются специальные непроницаемые маски, звуковые мячи и защитные перчатки. Благодаря перечисленной атрибутике ребятам легче ориентироваться в процессе и "набивать руку". Этот вид спорта хоть и молодой, но уже дарит надежду на собственные достижения спортсменам, лишенным возможности играть в обычный настольный теннис.

Также летом в городе впервые прошел турнир по шахматам для детей сотрудников полиции. В нем приняли участие около 20 шахматистов разного возраста, организатором выступила Алматинская академия МВД.

Как отметила заместитель начальника Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова полковник полиции Жаннат Дильбарханова, самое главное – дети с помощью таких конкурсов и соревнований вовлечены в активную общественную жизнь и стимулированы к дальнейшим победам.

Здоровье

С 2020 года реабилитационная помощь детям с особыми потребностями оказывается в рамках пакета обязательного социального медицинского страхования, с тех пор расширились виды и возросло качество услуг, были внедрены современные технологии. При этом весь объем помощи несовершеннолетние получают бесплатно – взносы в систему за них делает государство.

Как объяснил директор филиала ФСМС по Алматы Тлеухан Абилдаев, медицинская реабилитация – одна из самых востребованных услуг в пакете обязательного социального медицинского страхования. Объемы ее оказания за последнее время существенно возросли. Так, по Алматы в 2018 году реабилитационная помощь оказывалась только на уровне четырех детских реабилитационных центров на сумму 481,8 млн тенге. Для сравнения – по итогам лишь четырех месяцев 2023 года было проведено более 4,5 тыс. реабилитационных мероприятий для детей на сумму порядка 915,7 млн тенге.

Вместе с тем устойчивый рост объемов финансирования позволил открывать новые реабилитационные центры, отделения и кабинеты.

Родители особенных малышей признались, что реабилитация дает шанс на полноценную жизнь.

Получить ее можно в следующих случаях:

при лечении основного или хронического заболевания;

после острых состояний;

после хирургических вмешательств;

после травм;

при состояниях, которые ограничивают его жизнедеятельность.

Для этого необходимо обратиться к участковому врачу в своей поликлинике по месту прикрепления. Уже после пациента направят на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов. Они изучат состояние обратившегося, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, а также сформируют первичный реабилитационный диагноз и определят план восстановления.

Добавим, именно в южной столице была разработана уникальная программа, которую поддержал президент Казахстана – "Адаптивное катание на лыжах для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях высокогорья". Благодаря ней свыше 12 тысяч ребят проходили бесплатный курс реабилитации, вдыхая свежий горный воздух и развлекаясь.

"В течение двух лет мы изучали влияние на особенных детей гипоксии и физической нагрузки на их мозговую активность. Результаты научной работы показали положительный эффект, и мы получили международный патент. Это единственная программа для особенных детей, я считаю ее уникальной и в перспективе хотелось бы, чтобы она развивалась", - пояснил основатель проекта Мурат Каратай.

В борьбе с пагубными привычками, особенно в молодежной среде, тоже достигнуты определенные успехи. Так, с сентября 2021 года алматинский кризисный центр "Забота" стал членом Ассоциации международных антинаркотических коалиций CADCA, которая работает в более чем 40 странах мира, в том числе и в Казахстане. После этого на базе Комиссии по борьбе с наркоманией акимата Наурызбайского района была сформирована общественная инициатива "Өрлеу". К работе привлечены районные власти, полицейские, наркологи, психологи, духовенство, руководство школ, представители родительских комитетов и активисты. На данный момент "Өрлеу" занимается первичной диагностикой наркоситуации в районе.

Как отмечают в фонде, в рамках ежегодного рабочего плана проводится ряд мероприятий. Среди них:

по работе с молодежью – тренинги по развитию креативного мышления; пропаганда ЗОЖ через встречи с наиб-муфтием, привлечение подростков к занятиям спортом, вовлечение неформальных лидеров из числа подростков к мероприятиям ОИ;

по работе с родителями – информирование о синтетических наркотиках, их последствиях для психического и физического здоровья подростков и молодежи, первых признаках употребления синтетических наркотиков;

по работе с педагогами – пропаганда ЗОЖ и отказа от курения как положительного примера для подростков, привитие кодекса поведения педагогов в учебных заведениях и общественных местах;

по работе с населением – встречи и информирование об ответственности владельцев магазинов и торговых точек за продажу электронных сигарет и насвая подросткам; встречи и информирование с жителями района, привлечение их к мероприятиям ОИ, закрашивание уличной рекламы синтетических наркотиков, сообщение на "горячую" линию акимата и РОВД о противоправной деятельности в районе; раздача информационных материалов и ротация роликов о проблеме наркопотребления;

по району – установка камер видеонаблюдения в неблагополучных местах, строительство спортивных и детских площадок для привлечения подростков к занятиям спортом и т.д.

Напомним, выступая с Посланием народу Казахстана 1 сентября 2023 года, президент Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. По его словам, особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей. Важно также психическое здоровье подрастающего поколения, его право получать качественное школьное образование.