Зачем Алихан Смаилов вновь выехал в Мангистау

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 15 сентября 2023 года прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где ознакомился с ходом модернизации опреснительного завода "Каспий" и подготовки МАЭК к предстоящему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 5 июля глава правительства уже совершал рабочую поездку в Актау. Тогда Алихан Смаилов лично проверил, как идут ремонтные работы на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК), где 3 июля произошла авария на энергоблоке.

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Как рассказали в пресс-службе правительства, в этот раз Алихан Смаилов ознакомился с подготовкой МАЭК к отопительному сезону.

Фото: primeminister.kz

Гендиректор ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев доложил премьер-министру о текущей подготовке предприятия и планах по его дальнейшей модернизации. МАЭК – единый энерго- и водопроизводящий комплекс, основной задачей которого является обеспечение Мангистауской и Атырауской (частично) областей электроэнергией, города Актау – тепловой энергией, питьевой, горячей и технической водой. Износ основного оборудования здесь составляет более 80%, что приводит к аварийным ситуациям.

В текущем году за счет собственных средств предприятия ведется капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования.

Кроме того, по поручению премьер-министра из резерва правительства РК было выделено еще 4,9 млрд тенге на закуп нового оборудования и комплектующих. В настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь текущего года.

Фото: primeminister.kz

Алихану Смаилову доложили, что в связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется капитальный ремонт энергоблока №3 с частичной модернизацией в 2024 году. Запланирован также капитальный ремонт с полной модернизацией энергоблока №2 в 2025 году и энергоблока №1 в 2026 году. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока №4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации – 4 квартал 2027 года. В целом, за счет модернизации действующих энергоблоков и строительства нового ожидается увеличение генерации суммарно на 420 МВт.

Вместе с тем на сегодня готовы технические документы и получены положительные заключения Госэкспертизы по таким проектам, как строительство двух водогрейных котлов и модернизация котлоагрегата №7 на ТЭЦ-1, модернизация котлоагрегата №10 и реконструкция турбоагрегата №7 на ТЭЦ-2 с заменой на конденсационную турбину. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что замена находящегося в аварийном состоянии оборудования позволит улучшить техническое состояние и работоспособность комбината. Соответственно, будут минимизированы риски отключения генерирующих мощностей и ввода ограничений для потребителей.

"Акимату области необходимо обеспечить контроль за своевременным завершением ремонтных работ", – указал Алихан Смаилов.

Далее директор ТОО "Опреснительный завод "Каспий" Нурлыбай Аккулов доложил главе правительства о работе по увеличению его мощности до 40 тыс. кубометров в сутки.

На модернизацию объекта из госбюджета выделено свыше 12 млрд тенге, а из резерва правительства дополнительно более 5 млрд. В настоящее время строительные работы по проекту выполнены на 90%. Так, на заводе установлены новые насосные агрегаты, фильтры предварительной очистки воды, фильтры-кондиционеры для минерализации воды, камеры смешивания, линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

Алихан Смаилов отметил, что завод является основным источником питьевой воды для населенных пунктов Мунайлинского и Каракиянского районов. Сейчас его мощность составляет 20 тыс. кубометров в сутки. Он обеспечивает водой более 180 тыс. человек.

"С учетом ежегодного роста населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря появилась необходимость увеличить производство питьевой воды. В этой связи президент поручил реализовать проект по расширению опреснительного завода "Каспий". Со стороны правительства оказана необходимая финансовая поддержка", – сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что акимату области нужно завершить данный проект до конца года, чтобы люди были обеспечены водоснабжением в полном объеме.