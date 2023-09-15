Посетители вытоптали газон в ботсаду Алматы

На странице Главного ботанического сада Алматы в Instagram опубликовано заявление. Сотрудники отмечают: Ботанический сад – это не парк, а особо охраняемая природная территория республиканского значения и здесь предусмотрены особые правила поведения, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео, опубликованного 15 сентября 2023 года, в погоне за эффектными кадрами многие из посетителей ходят по газону, наступают и садятся на растения, заходят в середину клумбы, чтобы сделать фото или видео.

"В этом ролике вы можете увидеть фрагмент того, что у нас творилось в прошлые выходные. Огромный ажиотаж сейчас вызывают цветущие гортензии. Люди, не задумываясь уничтожают красоту и результаты нелегкого труда! Таких нарушителей не останавливают никакие запрещающие таблички и охранники. А ведь свободный доступ к гортензиям есть под большой ивой, если идти вверх по центральной аллее. Здесь вы можете сколько угодно рассматривать цветы, вдыхать их аромат и делать фотографии и ролики на фоне гортензий. В других местах ходить по газону запрещено и на это есть веские причины!" Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В сообщении сказано, что газон высажен только в 2020 году.

"Он еще совсем молодой. Газону в ботсаду нужно как минимум еще лет 10, чтобы сформировался крепкий слой дерна, которому не страшно вытаптывание. К тому же в естественном составе почвы в нашем регионе содержится много глины и, если по ней пройдется большое количество человек, она вытаптывается и утрамбовывается так, что становится твердой, как бетон (так называемый такыр), через который потом ни одно растение не сможет прорасти". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

Специалисты поблагодарили всех неравнодушных посетителей, которые делают замечания нарушителям.

"Но понимаем, что замечаний недостаточно. Ранее мы никогда не прибегали к наказанию нарушителей, поскольку не хотели, чтобы у посетителей осталось негативное впечатление о ботсаде. Но последние выходные дни показали, что другого выхода нет и нам придется прибегнуть к привлечению к ответственности за несоблюдение правил и причинение вреда. Однако хочется верить, что после этого поста наказания не понадобятся". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В апреле 2023 года сообщалось, что в Туркестанской области любители прекрасного заехали на машине в поле, чтобы собрать букет тюльпанов.