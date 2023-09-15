Зловонные источники нефтеотходов закрывают на АНПЗ

На нефтезаводе Атырау закрывают открытые до сего момента бассейны для хранения нефтеотходов, которые источают зловония, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

Работы проходят в рамках проекта "Реконструкция механических очистных сооружений" (МОС). На данный момент ликвидированы пять открытых бассейнов с нефтешламом. Еще один, шестой, закрыт навесной конструкцией. Нефтесодержащие отходы из амбара перерабатываются.

"С 2019 года на предприятии реализуется экологический проект Tazalyq, финансируемый за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В рамках проекта предусмотрены реконструкция старых МОС, канала нормативно очищенных стоков и рекультивация части полей испарения", – сказано в сообщении от пресс-службы завода.

Ожидается, что после реконструкции производительность МОС будет увеличена в 2 раза. Часть очищенной воды будет повторно использована в нуждах завода, что на 9% сократит водопотребление из реки Жайык.

Ранее в Атырауской области местное коммунальное предприятие через трубу, ведущую в степь близ города Кульсары, сливало нечистоты. Затопленными сточными водами оказались пастбищные поля.