На пастбища слили кубометры нечистот в Атырауской области

Местное коммунальное предприятие через трубу, ведущую в степь близ города Кульсары, сливало нечистоты. Затопленными сточными водами оказались пастбищные поля, сообщает Zakon.kz.

Проверку степных просторов близ Кульсары Атырауской области организовали экологи и сотрудники антикоррупционной службы региона. Здесь, на территории в 150 тысяч квадратных метров разлилось озеро из нечистот, которое слили с коммунального предприятия ГКП "Жылыойсу", пишет ATPress.

"В результате вмешательства государственных органов, постановлением Жылыойского районного суда за нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения (ч.1 ст.331 КоАП РК) и нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду (ч.1 ст.328 КоАП РК) ГКП "Жылыойсу" привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 274 251 283 тенге". Пресс-служба антикоррупционной службы

В ведомстве отмечают, что предприятие превысило нормативы допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду путем слива городских стоков в трубу, выводившую их на расстояние 12 километров в степь.

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Известно, что место слива нечистот было всегда территориями пастбищ, где жители Жылыойского района пасли скот. Загрязнения вызвали среди сельчан серьезные опасения, ведь территория может быть заражена.

Ранее стало известно, что полицейские оштрафовали десятки водителей ассенизаторов за слив нечистот в разных регионах страны.

