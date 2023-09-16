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Законодательство РК

Иностранцев-наркосбытчиков задержали в Павлодаре

полиция Фото: Zakon.kz
В Павлодаре задержали гражданина Турции 1987 г.р. Его подозревают в хранении и сбыте накротиков, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры города, в ходе осмотра телефона задержанного установлены места двух закладок, где изъяты два пакета с аналогичным веществом.

"Кроме того, в доме задержанного в ходе обыска изъяты упаковочный материал, аналогичный закладкам, и пакет с веществом "мефедрон", что подтверждено экспертизой", – пишет прокуратура Павлодара.

Данный факт зарегистрирован по ст. 297 ч. 3 п.п. 1, 5 УК РК. С санкции следственного суда гражданин Турции арестован на два месяца.

Также в настоящее время по данному делу задержан его сообщник, гражданин России 1982 г.р. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

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