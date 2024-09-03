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В Казахстане задержали и отправят на родину иностранца, подозреваемого в убийстве

подозреваемого в убийстве иностранца поймали в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 11:56 Фото: ДП Павлодарской области
В Павлодаре полиция задержала подозреваемого в убийстве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП региона 3 сентября 2024 года отметили, что подозреваемый – иностранец, задержали его оперативники департамента по противодействию экстремизму МВД и Павлодара.

"Установлено, что мужчина в Узбекистане совершил тяжкое преступление, но скрылся от правосудия в Республике Кыргызстан. Потом он прибыл в Казахстан," – сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП Павлодарской области Даулет Макин.

Подозреваемый водворен в ИВС, в дальнейшем его экстрадируют в Узбекистан.

27 июня 2024 года из Кореи в Казахстан экстрадировали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство.

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