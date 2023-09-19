Дело захватчиков аэропорта рассматривают в суде Алматы

В Алматы идет суд над нарушителями авиационной безопасности. Подозреваемыми проходят пять человек. По версии следствия, они принимали участие в захвате и приостановлении деятельности аэропорта, сообщает Zakon.kz.

Ранее суд первой инстанции приговорил:

Айгерим Тлеужанову признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 272 ч. 1 УК РК, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить на арест, взять под стражу из зала суда.

Каласа Нурпеисова признать виновным в совершении уголовного правонарушения и окончательно назначить путем поглощения более строгим наказанием менее строгого 8 лет лишения свободы.

Нурлана Далибаева признать виновным и назначить 8 лет лишения свободы.

Ермухамета Шилибаева признать виновным и назначить 8 лет лишения свободы.

Жан-Айдара Карменова признать виновным и назначить 8 лет лишения свободы.



Отметим, прокурор запрашивал от 5 до 11 лет лишения свободы для подсудимых. Свое решение он подробно объяснил во время прений. Их обвиняют в действиях, направленных на захват и приостановление деятельности аэропорта, а также в воспрепятствовании прибытию войск ОДКБ.

В свою очередь органы правопорядка установили, что 5 января группа лиц захватила здание "Казаэронавигации" и отключила освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы. Своими действиями они парализовали деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов. В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы.

Вечером 5 января 2022 года протестующие захватили аэропорт Алматы, из него пришлось эвакуировать сотрудников. Деятельность аэропорта Алматы была восстановлена только 13 января 2022 года.