Суд вернул прокурору дело о захвате заложницы в аэропорту Алматы

Суд вынес решение по делу 67-летнего мужчины, который в марте 2025 года захватил заложницу в аэропорту Алматы и грозил взорвать бомбу, сообщает Zakon.kz.

9 апреля 2025 года в Турксибском районном суде по уголовным делам в ускоренном порядке окончено дело о захвате заложницы в аэропорту Алматы. Суд вернул дело прокурору.

"В ускоренном порядке суд может проводиться, если собраны доказательства, установлен факт преступления и подсудимый полностью признает вину. Согласно протоколу ускоренного досудебного расследования, Машрапбек Баратов совершил захват заложников. Однако в этой части подсудимый вину не признал, заявил, что не предъявлял никаких требований, а намеревался лишь пройти в зал ожидания", – разъяснил судья Дастан Алмагамбетов.

Также он заявил, что не были предъявлены доказательства для объективного и полного установления обстоятельств, которые необходимы для правильного разрешения дела.

«Согласно требованиям ст. 190 ч.6 п.4) УПК, ускоренное досудебное расследование не производится, в случае непризнания вины. Согласно ст. 323 УПК, при установлении существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства в главном судебном разбирательстве по делам ускоренного досудебного производства суд возвращает дело прокурору для их устранения», - резюмировал судья.

7 апреля 2025 года в Алматы начался суд над 67-летним мужчиной, который в аэропорту захватил сотрудницу в заложники и заявил о бомбе в своем рюкзаке.

7 марта 2025 года мужчина с ножом взял в заложники девушку в аэропорту Алматы. Ее спас прохожий по имени Муса Абдраимов, который сопровождал знакомого в воздушной гавани.