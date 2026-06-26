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Культура и шоу-бизнес

Муж Динары Сатжан публично ответил бывшей жене насчет "неуплаты алиментов"

Казахстанский предприниматель и муж журналистки Динары Сатжан, Жумабек Жаныкулов, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 23:13 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанский предприниматель и муж журналистки Динары Сатжан, Жумабек Жаныкулов, рассказал подписчикам на своей странице в Instagram о продолжающемся разбирательстве со своей бывшей женой, сообщает Zakon.kz.

До этого бывшая супруга предпринимателя рассказывала, что в ювенальном суде Алматы рассматривают дело о признании брачного договора и соглашения об уплате алиментов недействительными.

В обращении она назвала себя Жанной Маратовной Жаныкуловой, матерью пятерых детей. По ее словам, всех детей она родила в законном браке с Жумабеком Жаныкуловым, с которым прожила 20 лет. Женщина утверждает, что причиной развода стали измены бывшего мужа.

Она добавила, что вопрос брачного договора не поднимался в период брака и возник только тогда, когда Жаныкулов решил развестись. В ответ на это Жаныкулов решил дать публичный ответ.

"Хочу подчеркнуть, мы живем в правовой стране и должны разрешать все свои споры через суд, а не через социальные сети. Как раз в суде моя бывшая супруга сейчас оспаривает соглашения и договоры, подписанные ею собственноручно больше трех лет назад. При их подписании ею были привлечены высококвалифицированные именитые юристы и мы пришли к взаимопониманию", – сказал предприниматель.

Он добавил, что спустя годы мнение бывшей жены поменялось и теперь они ждут как этот факт оценит суд. Со своей стороны, он пояснил, что они развелись достаточно давно, и он выполняет все финансовые и прочие обязательства, согласованные в тех документах.

"У меня сохраняются прекрасные отношения с детьми и, конечно, я их поддерживаю во всем и буду это делать и дальше с большой любовью. Наши договоренности с бывшей супругой подписанные три года назад являются конфиденциальными, я никогда не озвучивал публично детали договора. Но если она сама решит их озвучить, я отнесусь к этому нормально, поскольку мне не стыдно за принятые на себя обязательства перед ней и перед детьми", – выступил бывший муж.

К последней публикации бизнесмен прикрепил фото, на котором он запечатлен с дочерью с пояснением, что фото было сделано два часа назад.

Ранее мы сообщали о том, что В Алматы задержали и арестовали известную блогершу Juzzefina (настоящее имя – Жулдыз Жауынбаева). Подробности раскрыли в пресс-службе городского департамента полиции.

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Аксинья Титова
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